वायरल हो गया Bigg Boss में पहुंची Tanya Mittal का 'स्वर्ग' जैसा घर, नजारा देख यूजर्स ले रहे मजा

नारी डेस्कः इस समय बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल खूब लाइमलाइट बटौर रही हैं। तान्या मित्तल की कही बातें इस समय खूब वायरल हो रही हैं। तान्या ने अपने घर के बारे में कहा था कि उनका घर किसी महल से कम नहीं और उनके स्वर्ग जैसे घर की फाइव और सेवेन स्टार जैसे होटल भी कम हैं लेकिन उनके महल को अब लोगों ने ग्वालियर में ढूंढ निकाला है जिसके बाद से एक बार फिर तान्या मित्तल की कही बात हाइलाइट हो रही है। दरअसल उनका ग्वालियप में 2 मंजिला घर है जिसके पहली फ्लोर में कुछ हिस्सा बैंक को दिया गया और कुछ दुकान के लिए किराए पर दिया गया है।

अपने पैसे और लाइफस्टाइल के बड़े बड़े दावे करने वाली तान्या ने फैंस को मजबूर ही इतना कर दिया कि सब उनका स्वर्ग जैसा घर देखने के लिए उतावले हो रहे थे। कुछ यूजर्स ने उनका ग्वालियर वाला साधारण सा दो मंजिला घर ऑनलाइन दिखाकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, उनका घर किसी महल जैसा नहीं बल्कि साधारण सा दो मंजिला है। एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स ने भी वीडियो में तान्या को अपना घर दिखाया है जो काफी वायरल हो रहा है।

अब लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि ये महल जैसा घर ना तो किसी एंगल से हाई-फाई सुविधाओं वाला लग रहा है और ना ही ऐसा लग रहा है कि या नौकरों की लाइन लगी होगी जैसे तान्या मित्तल ने कहा था। दरअसल तान्या ने शो में कहा था कि उनके घर में हर फ्लोर पर नौकरों की लाइन लगी रहती है, और दो कर्मचारी किचन में हमेशा मौजूद रहते हैं। यहां तक कि उनके स्टोर 'हैंडमेड लव' में कई कर्मचारी हैं। लेकिन उनके स्टोर में कोई आलीशन सेटअप या बड़ा स्टाफ नहीं था और ₹100 से ₹500 के बीच की कीमत वाले सजावटी सामान मिलते है। तान्या के भाई अमृतेश मित्तल ने मुरैना रोड पर स्थित एक फैक्ट्री के मालिक होने की पुष्टि की। वहीं बता दें कि जिस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर केतू ग्वालियर ने उनके घर की वीडियो अपने इंस्टा पेज पर पोस्ट की थी उन्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आ गया है।



बता दें कि तान्या मित्तल बिग बॉस से पहले प्रयागराज महाकुंभ की एक घटना को लेकर सुर्खियों में आई थी उन्होंने एक घटना शेयर कर दावा किया था कि उनके बॉडीगार्ड्स ने कई लोगों की जान बचाई और उन्हें खाना भी मुहैया कराया। हालांकि उनके एक्स बॉयफ्रैंड बताने वाले बलराज का कहना है कि तान्या झूठ बोल रही है ऐसा कुछ नहीं था। इस पर तान्या के भाई का कहना है कि बलराज को कानूनी नोटिस भेजे गए हैं और उन्होंने किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है।



तान्या के परिवार की बात करें तो तान्या के पिता, आर.के. मित्तल, नोएडा स्थित एक रियल एस्टेट बिजनेसमेन हैं। उनकी मां सुनीता मित्तल, भाई अमृतेश और दादा के साथ रहती हैं। फैमिली जमीन से जुड़े छोटे-मोटे व्यवसाय चलाता है और साथ में गिफ्ट, इंटीरियर और साड़ी का बिजनेस भी शामिल है। इतनी बड़ी बड़ी बातें लैविश लाइफस्टाइल की बात करने वाली तान्या का परिवरा ग्वालियर में एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जी रहा है। खैर मन्नू पंजाबी ने तान्या मित्तल को पूरा सपोर्ट दिया है। उनका कहना है कि चाहे तान्या गप्पें ही क्यों ना मार रही लेकिन बिग बॉस की गेम फिलहाल सारी उनके सिर पर ही चल रही हैं।

इस बारे में आपका क्या कहना है और क्या आपको भी तान्या मित्तल स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही हैं।