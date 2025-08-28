भगवान शिव का किरदार निभा रहा युवक अचानक मंच से  गिरा, मौके पर मौत ,आंसुओं में डूबा परिवार

01 SEPMONDAY2025 7:42:29 AM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Aug, 2025 03:47 PM
नारी डेस्क:  उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज नगर में हर साल आयोजित होने वाले ऐतिहासिक महावीरी डोल मेले में बुधवार देर रात एक दुखद हादसा हो गया। मेले की झांकी में भगवान शिव का किरदार निभा रहा 25 वर्षीय युवक रामबहल कश्यप अचानक मंच से गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

महावीरी डोल मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों से कलाकार झांकी प्रस्तुत करने आते हैं। इस बार भी मेले में भारी भीड़ जमा थी। इस दौरान अखाड़ा नंबर 1 धुरिया इमिलिया थाना सेवरही से आए दल द्वारा भगवान शिव की झांकी प्रस्तुत की जा रही थी। गाड़ियों पर लगे बड़े-बड़े डीजे से जोरदार संगीत बज रहा था और कलाकार झांकी में भगवान शिव के रूप में मंच पर नाच-गाना कर रहे थे।

इसी दौरान रामबहल कश्यप, जो भगवान शिव का रोल निभा रहे थे, अचानक मंच से नीचे गिर पड़े। शुरुआती समय में लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन जब वह उठ नहीं पाए तो लोग पास गए और उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। युवक बेहोश था और उसे आनन-फानन में सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

इस घटना के बाद पूरे मेले का माहौल गमगीन हो गया। आयोजकों ने झांकियों को रोक दिया और मेले को शोक की छाया में समाप्त किया गया। सीओ कसया कुंदन सिंह ने बताया कि पुलिस ने तुरंत युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारण का पता चलेगा।

यह हादसा मेले में आई भीड़ के बीच एक बड़ा सदमा साबित हुआ है और स्थानीय लोग इस अप्रत्याशित घटना से शोक में डूब गए हैं।  

