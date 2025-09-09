धरती पर स्वर्ग जैसा है ये शहर,अक्टूबर में घूमने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन

नारी डेस्क: अगर आप अक्टूबर में यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश है जहां प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास की गरिमा और आध्यात्मिकता का अनोखा मेल हो, तो मध्य प्रदेश का महेश्वर आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह छोटा लेकिन ऐतिहासिक शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा है और इसे अक्सर “नर्मदा का काशी” भी कहा जाता है।

महेश्वर, खरगोन ज़िले में स्थित एक प्राचीन नगर है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहां कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि आपने एक ऐसी जगह पर प्रवेश किया है जहां इतिहास अब भी जीवंत है। नदी के किनारे बसे घाट, किले की दीवारों से टकराती हवाएं और आरती की गूंज इस शहर को और भी विशेष बनाती है।

महेश्वर पहुंचना भी बहुत आसान है। यहां का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में स्थित देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट है, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इंदौर से महेश्वर तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है और यह यात्रा करीब दो घंटे में पूरी हो जाती है। रेल मार्ग की बात करें तो नजदीकी स्टेशन महू और खरगोन हैं, लेकिन इंदौर स्टेशन से सबसे अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है।

महेश्वर में घूमने के लिए कई खास जगहें हैं। सबसे पहले ज़िक्र करना होगा अहिल्या किले का, जो इस शहर की पहचान है। यह किला न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यहां से दिखने वाला नर्मदा नदी का दृश्य मन को शांति देता है। किले के पास ही नर्मदा घाट स्थित है, जहां हर शाम होने वाली आरती का अनुभव आपको भीतर तक छू जाएगा।

महेश्वर का एक और आकर्षण उसकी प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियां हैं। यहां के कारीगरों द्वारा बनाई गई ये साड़ियां अपने बारीक काम और पारंपरिक डिजाइनों के लिए दुनियाभर में जानी जाती हैं। अगर आप स्थानीय संस्कृति के करीब जाना चाहते हैं तो इन साड़ियों को ज़रूर देखना और खरीदना चाहिए।

धार्मिक दृष्टि से भी महेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जहां दर्शन कर आप आध्यात्मिक शांति पा सकते हैं। इसके अलावा, नर्मदा नदी में नौका विहार यानी बोटिंग का अनुभव भी बेहद आनंददायक होता है। शांत पानी में तैरती नाव से घाटों और किले की सुंदरता को देखना एक यादगार अनुभव बन जाता है।

अगर बात ठहरने की करें, तो महेश्वर में हर तरह के होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। बजट ट्रैवलर हों या रॉयल अनुभव के शौकीन, सभी के लिए यहां विकल्प हैं। खासतौर पर अहिल्या फोर्ट को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है, जहां रुककर आप एक शाही अनुभव ले सकते हैं।

महेश्वर की लोकप्रियता सिर्फ आम पर्यटकों तक ही सीमित नहीं है। बॉलीवुड और स्पोर्ट्स से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी यहां घूमने आती हैं। हाल ही में क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ यहां आए थे और उन्होंने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा भी किया था।

अक्टूबर से मार्च का समय महेश्वर घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना होता है, जिससे नर्मदा के घाट और किले की खूबसूरती और भी निखर जाती है। यदि आप शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत और ऐतिहासिक जगह पर समय बिताना चाहते हैं, तो महेश्वर जरूर आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल होना चाहिए।