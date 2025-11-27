02 DECTUESDAY2025 8:10:27 PM
Nari

फटी एड़ियों से परेशान तो अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, एड़ियां बनेंगी मुलायम और दर्द से मिलेगी राहत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Nov, 2025 11:01 AM
फटी एड़ियों से परेशान तो अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, एड़ियां बनेंगी मुलायम और दर्द से मिलेगी राहत

नारी डेस्क: सर्दियों में पैरों की एड़ियों का फटना एक आम समस्या बन जाती है। ठंड के मौसम में शरीर की नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा रूखी और संवेदनशील हो जाती है। एड़ियों की त्वचा तेजी से सूखती और कठोर होकर फटने लगती है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो दरारें दर्द और संक्रमण तक बढ़ सकती हैं।

फटी एड़ियों के नुकसान

चलने-फिरने में परेशानी और तेज दर्द

गहरी दरारों से खून निकलना

इंफेक्शन का खतरा

पैरों की फटी एड़ियां बनेगी एकदम सॉफ्ट, इन घरेलू नुस्खों से करें Foot Care

घर पर आसान और असरदार 5 नुस्खे

1. एलोवेरा और नारियल तेल

ताज़ा एलोवेरा जेल निकालकर उसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाएं। सोने से पहले एड़ियों पर लगाकर मोज़े पहनें। नियमित 10–15 दिन तक प्रयोग करने से दरारें भरने लगती हैं और दर्द कम होता है।

2. आलू-पानी का पेस्ट

एक-दो उबले आलू मैश करें और उसमें थोड़ा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसे एड़ियों पर 30 मिनट लगाकर गुनगुने पानी से धो लें। नियमित रूप से एक सप्ताह तक करने पर एड़ियां मुलायम हो जाती हैं और दरारें भरने लगती हैं।

3. सिरका और नमक का भिगोना

गरम पानी में सिरका और नमक मिलाकर रोजाना 15–20 मिनट तक पैरों को भिगोएं। यह एड़ियों की कड़ी त्वचा को नरम करता है और मृत त्वचा आसानी से हट जाती है। नियमित एक हफ्ते तक प्रयोग करने से गहरी दरारें भी भरने लगती हैं।

सर्दियों में इन 7 कारणों से फटती हैं एड़ियां! घर पर ऐसे करें इलाज जिससे तलवे भी बनेंगे सॉफ्ट

4. नींबू और शहद का मिश्रण

नींबू की प्राकृतिक ब्लीचिंग क्षमता त्वचा को साफ करती है, जबकि शहद एड़ियों को मुलायम और पोषित बनाता है। दोनों मिलाकर एड़ियों पर 15–20 मिनट लगाएं और फिर धो लें। रोजाना एक सप्ताह तक करने से एड़ियां चमकदार और स्वस्थ दिखती हैं।

5. तेल से हल्की मालिश

सरसों, नारियल या बादाम तेल से रात में सोने से पहले एड़ियों पर हल्की मालिश करें। यह दरारों को भरने में मदद करता है और तनाव व अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी राहत देता है। लगातार करने पर एड़ियां मुलायम होने लगती हैं और दर्द कम होता है।

सर्दियों में फटी एड़ियों की नियमित देखभाल से दर्द और दरारों से जल्दी राहत मिल सकती है। घर में मौजूद ये प्राकृतिक नुस्खे सुरक्षित और असरदार हैं। नियमित पालन करने पर एड़ियां मुलायम, स्वस्थ और दर्द-मुक्त बनती हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it