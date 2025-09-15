16 SEPTUESDAY2025 7:49:19 PM
Nari

ना कोई दवाई-ना टोटका! नजर का चश्मा भी उतरेगा और Dark Circles भी गायब, इतना जबरदस्त नुस्खा

  Edited By Priya Yadav
  Updated: 15 Sep, 2025 03:16 PM
नारी डेस्क:  हमारे शरीर में ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमारी सेहत और सुंदरता के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ऐसी ही एक चीज है मुंह की लार (सलाइवा), जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि मुंह की लार न सिर्फ पाचन में मदद करती है बल्कि यह हमारी त्वचा की कई समस्याओं जैसे कि पिंपल्स और डार्क सर्कल को कम करने में भी कारगर है।

मुंह की लार सेहत के लिए खजाना है

मुंह की लार में कई एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो त्वचा की समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। खासकर सुबह उठकर मुंह की लार को चेहरे पर लगाने से कील-मुंहासे और चेहरे की रूखी त्वचा में सुधार होता है। लार में मौजूद लाइसोजाइम नामक एंजाइम की वजह से यह काम संभव होता है। यह एंजाइम त्वचा के रोम छिद्रों को साफ करता है और संक्रमण से बचाता है।

ऑयली स्किन वालों के लिए वरदान

जिन लोगों की त्वचा तैलीय होती है, उनके रोम छिद्र जल्दी बंद हो जाते हैं जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं। ऐसे में सुबह की लार को चेहरे पर लगाने से रोम छिद्र खुलते हैं और त्वचा साफ़-सुथरी बनती है। इसके अलावा, लार में मौजूद प्रोटीन घाव भरने में भी मदद करते हैं।

आंखों की देखभाल में भी मददगार

रिसर्च में यह भी पता चला है कि अगर सुबह की लार को आंखों के नीचे काजल की तरह लगाया जाए तो यह आंखों की सूखी त्वचा और अन्य परेशानियों को कम कर सकता है। इससे डार्क सर्कल और आंखों की थकान में भी आराम मिलता है।जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो हमारे पेट में रातभर मुंह में जमा लार भी जाती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इससे पेट साफ रहता है और कई पाचन संबंधी बीमारियां दूर रहती हैं। कहते हैं, "पेट साफ तो रोग दूर।"

लार बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के उपाय

अगर आपकी लार कम बनती है तो चिंता की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में इसके कई घरेलू उपचार बताए गए हैं। मेथी, त्रिफला, आंवला जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन और दातुन (जैसे नीम, करंज, बबूल, महुआ, जामुन आदि) का उपयोग लार बढ़ाने में मदद करता है।

लार बनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाले कारण

ध्यान रखें कि केमिकल युक्त टूथपेस्ट, नशा, और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी लार बनने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए अपनी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और लार का प्राकृतिक लाभ मिलता रहे। मुंह की लार हमारे शरीर का एक प्राकृतिक औषधि है, जो न सिर्फ पाचन सुधारती है बल्कि हमारी त्वचा और आंखों की देखभाल में भी सहायक होती है। इसे नज़रअंदाज न करें और अपने दिनचर्या में इसके प्राकृतिक लाभों को शामिल करें। छोटे-छोटे घरेलू उपाय अपनाकर आप अपनी सेहत और खूबसूरती दोनों को बेहतर बना सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं। )  

