Custard Apple खाने से होते हैं ये 10 चौंकाने वाले फायदे, जानकर रह जाएंगे आप हैरान!

नारी डेस्क: शरीफ़ा (Custard Apple) एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसे लोग प्यार से "सीताफल" भी कहते हैं। इसका मलाई जैसा गूदा, मीठा स्वाद और विटामिन से भरपूर गुण इसे सर्दियों का खास फल बनाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं क्या शरीफ़ा ठंडा होता है या गरम? क्या इसे रोज़ खाया जा सकता है? क्या इससे वजन बढ़ता है या कब्ज़ होती है? आइए, जानते हैं शरीफ़ा से जुड़े 38 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब।

शरीफ़ा क्या है? | Sharifa kya hai

शरीफ़ा एक गोल आकार का मीठा फल है जिसकी ऊपरी सतह पर छोटे उभार होते हैं। अंदर सफेद गूदा और कुछ काले बीज होते हैं। इसे अंग्रेज़ी में Custard Apple कहा जाता है। इसमें विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। यह शरीर को ताकत देता है और ऊर्जा का अच्छा स्रोत है।

शरीफ़ा किस मौसम में मिलता है? | Sharifa kis mausam me milta hai

शरीफ़ा का मौसम सितंबर से दिसंबर तक रहता है। यह गर्मियों के बाद और सर्दियों की शुरुआत में बाजार में उपलब्ध होता है। इस समय इसका स्वाद सबसे अधिक मीठा होता है। ताज़ा शरीफ़ा खाने से पोषण और स्वाद दोनों ही बने रहते हैं।

शरीफ़ा खाने के 10 प्रमुख फायदे | Sharifa Khane Ke Fayde

ऊर्जा बढ़ाता है शरीफ़ा में प्राकृतिक शर्करा होती है जो तुरंत ऊर्जा देती है। पाचन सुधारता है इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज़ को दूर करता है। त्वचा में निखार लाता है विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं। बालों के लिए फायदेमंद शरीफ़ा में आयरन और विटामिन्स बालों को मजबूत करते हैं। दिल को स्वस्थ रखता है: इसमें मौजूद मिनरल्स और फाइबर हृदय रोगों के खतरे को कम करते हैं। ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखता है पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं। नींद लाने में मदद करता है शरीफ़ा में मैग्नीशियम होता है जो दिमाग को शांत करता है। खून बढ़ाता है आयरन और विटामिन C शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाते हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत करता है शरीफ़ा में मौजूद विटामिन C शरीर को संक्रमणों से बचाता है। वजन प्रबंधन में मददगार सीमित मात्रा में शरीफ़ा खाने से वजन नियंत्रित रहता है।

शरीफ़ा ठंडा होता है या गरम? | Sharifa Thanda Hai Ya Garam

आयुर्वेद के अनुसार शरीफ़ा एक ठंडी तासीर वाला फल है। यह शरीर को अंदर से ठंडक देता है और गर्मी या एसिडिटी की समस्या को कम करता है। लेकिन ठंडी तासीर के कारण सर्दियों में इसे दिन के समय खाना ही बेहतर माना जाता है।

शरीफ़ा कब खाना चाहिए? | Sharifa Kab Khana Chahiye

शरीफ़ा खाने का सबसे अच्छा समय दिन में दोपहर के बाद का होता है। इसे खाली पेट या रात में खाने से बचें। रात में खाने से पाचन धीमा हो सकता है और गैस की समस्या हो सकती है। दोपहर में यह ऊर्जा देता है और शरीर को तरोताज़ा रखता है।

क्या शरीफ़ा खाने से वजन बढ़ता है? | Sharifa Khane Se Weight Badhta Hai Kya

शरीफ़ा में नेचुरल शुगर और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। अगर इसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो वजन बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इसे सीमित मात्रा में खाते हैं जैसे हफ्ते में 2-3 बार तो यह शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है और ऊर्जा भी बनाए रखता है।

क्या शरीफ़ा से कब्ज़ होती है? | Sharifa Se Kabj Hoti Hai Kya

नहीं, शरीफ़ा कब्ज़ नहीं करता बल्कि उल्टा पाचन सुधारने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर आँतों की गति को बढ़ाता है और मल त्याग को आसान बनाता है। हालांकि, बहुत ज़्यादा खाने से यह पाचन पर भार डाल सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में खाना ही फायदेमंद है।

क्या डायबिटीज़ के मरीज शरीफ़ा खा सकते हैं? | Sharifa for Diabetic Patients

शरीफ़ा में शुगर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसे बहुत सीमित मात्रा में खाना चाहिए। एक छोटा टुकड़ा हफ्ते में एक-दो बार पर्याप्त होता है। खाने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।

शरीफ़ा कैसे खाएं? | Sharifa Kaise Khaye

शरीफ़ा को छीलकर उसका गूदा चम्मच से खाया जाता है। इसे फ्रिज में हल्का ठंडा कर खाएं तो स्वाद बढ़ जाता है। इसे मिल्कशेक, स्मूदी या आइसक्रीम के साथ भी लिया जा सकता है। बीजों को बिल्कुल न खाएं, क्योंकि ये पचते नहीं हैं।

शरीफ़ा के नुकसान | Sharifa Ke Nuksan

ज़्यादा खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। ठंडी तासीर के कारण जुकाम या गले की खराश हो सकती है। पाचन में भारीपन महसूस हो सकता है। बीज गलती से निगलने पर आंतों में जलन पैदा कर सकते हैं।

हमेशा पका हुआ, सीमित मात्रा में शरीफ़ा ही खाएं। शरीफ़ा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद फल है, लेकिन इसे समझदारी से खाना जरूरी है। यह शरीर को ताकत, ऊर्जा और विटामिन देता है, पर अति हर चीज़ की हानिकारक होती है। दिन में एक छोटा शरीफ़ा, सही मौसम में और सही समय पर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है।

