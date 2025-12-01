छुट्टी पर गई मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, हॉलिडे पार्टी से हुईं लापता, अब सूटकेस में  मिली डेड बॉडी

नारी डेस्क: ऑस्ट्रिया की मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट स्टेफनी पीपर की मौत की खबर ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। 31 साल की स्टेफनी छुट्टियां मनाने गई थीं, लेकिन हॉलिडे पार्टी से अचानक गायब हो गईं। कई दिनों तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उनके परिवार और दोस्तों की चिंता बढ़ गई। अब पुलिस ने पुष्टि की है कि जंगल के सुदूर इलाके में एक सूटकेस से उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। यह खबर सामने आते ही फैंस शॉक में आ गए हैं।

फोटोशूट के दिन नहीं पहुंची तो खुला लापता होने का राज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेफनी के गायब होने का पता तब चला जब वह अपने तय फोटोशूट के लिए समय पर नहीं पहुंचीं। स्टायरियन स्टेट पुलिस ने बताया कि उनके साथी और परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद खोजबीन शुरू हुई। एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद स्लोवेनिया के घने जंगलों में एक सूटकेस मिला, जिसमें स्टेफनी का शव पाया गया। यह बात साफ है कि उनकी मौत सामान्य नहीं, बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है।

पूर्व प्रेमी पर हत्या का शक, पुलिस को कई अहम सबूत मिले

क्रोनन ज़िटुंग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस की शुरुआती जांच में शक स्टेफनी के पूर्व प्रेमी पर गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्टेफनी की मौत गला घोंटकर की गई लगती है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उनका एक्स-बॉयफ्रेंड अपनी कार से स्लोवेनिया कई बार जाता देखा गया था। हालांकि पुलिस अभी उससे संपर्क नहीं कर पाई है, लेकिन इस मामले में वह सबसे बड़ा संदिग्ध माना जा रहा है।

कार में लगी आग ने बढ़ाया शक

मामला और पेचीदा तब हो गया जब स्लोवेनियाई पुलिस ने 24 नवंबर की शाम एक कार में आग लगने की सूचना दी। यह कार एक 31 वर्षीय व्यक्ति की बताई जा रही है, और पुलिस को शक है कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जिससे स्टेफनी का झगड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया कि उन्होंने दोनों के बीच बहस सुनी थी और स्टेफनी के एक्स-पार्टनर को इलाके में देखा भी था। इन सभी बातों से पुलिस की जांच का फोकस उसी दिशा में जा रहा है।

शव जांच के लिए भेजा गया, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेंगे कई राज

स्टेफनी का शव अब जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके। जांच अधिकारी हत्या, अपहरण, हिंसा और घरेलू विवाद जैसे सभी एंगल खंगाल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही सच्चाई तक पहुंचकर दोषी को गिरफ्त में ले लेंगे।

इंफ्लुएंसर, मेकअप आर्टिस्ट और सिंगर—बहुत लोग कर रहे शोक व्यक्त

स्टेफनी पीपर सिर्फ एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट और सिंगर भी थीं। इंस्टाग्राम पर उनके हजारों फॉलोअर्स थे और लोग उनके रील्स और मेकअप वीडियो बहुत पसंद करते थे। उनकी अचानक मौत की खबर ने हर किसी को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनकी पोस्ट पर कमेंट कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं।