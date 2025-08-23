बारिश में दीमक का कहर! दीवारों, फर्नीचर और किताबों से छुटकारा पाने के 5 असरदार घरेलू उपाय

नारी डेस्क: बारिश का मौसम सिर्फ ठंडक और ताज़गी नहीं लाता, बल्कि घर में कीड़े-मकोड़ों की परेशानी भी साथ लाता है। इन परेशानियों में सबसे बड़ी मुसीबत बनती है दीमक (Termites)। ये छोटे-छोटे कीड़े लकड़ी के फर्नीचर, दरवाज़े, अलमारी, किताबें और यहां तक कि दीवारों तक को भी खोखला कर देते हैं।

अगर आपके घर में दीमक का लार्वा (बच्चे), अंडे या वयस्क दीमक दिखने लगे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर मौजूद चीजों से ही दीमक से छुटकारा पा सकते हैं। यहां हम बता रहे हैं ऐसे 5 घरेलू उपाय, जिनसे दीमक का सफाया हो सकता है बिना किसी केमिकल के।

नीम का तेल (Neem Oil)

नीम का तेल दीमक भगाने के लिए एक बहुत असरदार प्राकृतिक तरीका है। किसी स्प्रे बॉटल में नीम का तेल भरें। जहां दीमक दिखाई दे (जैसे फर्नीचर, दरवाज़े, अलमारी) वहां पर छिड़काव करें। इसका तेज़ गंध दीमक को दूर करता है और लार्वा व अंडों को बढ़ने से रोकता है।

फिटकरी का घोल (Alum Solution)

फिटकरी (जिसे शेविंग के बाद लगाया जाता है) भी दीमक भगाने में कारगर है। फिटकरी को पीसकर पानी में घोल लें। इस घोल को स्प्रे बॉटल में भरें और दीमक लगी जगह पर छिड़काव करें। इसकी तेज़ गंध दीमक समेत और भी कीटों को भगा देती है।

नमक का स्प्रे (Salt Solution)

नमक हर रसोई में होता है और ये दीमक को मारने में भी काम आता है। एक स्प्रे बॉटल में पानी लें और उसमें 2-3 चम्मच नमक मिलाएं। अच्छी तरह मिलाकर दीमक वाली जगह पर छिड़काव करें। नमक की प्रकृति दीमक को निर्जलित कर देती है जिससे वह मर जाते हैं।

बोरिक एसिड (Boric Acid)

बोरिक एसिड दीमक और अन्य कीटों को खत्म करने के लिए बहुत असरदार माना जाता है। इसे सीधे दीमक पर या उनके ठिकानों पर डालें। संपर्क में आते ही दीमक मर जाते हैं। बोरिक एसिड आपको मेडिकल या जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा।

करेले का रस (Bitter Gourd Juice)

करेले का कड़वापन जैसे हमें पसंद नहीं आता, वैसे ही दीमक भी इससे दूर भागते हैं। करेले का रस निकालें (बिना पानी मिलाए)। इसे स्प्रे बॉटल में भरकर दीमक वाली जगह पर छिड़कें। इसकी गंध और स्वाद दीमक को पनपने नहीं देता।

दीमक के अंडों और लार्वा का सफाया कैसे करें?

दीमक को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है कि उनके अंडे और लार्वा को भी नष्ट किया जाए। इसके लिए आप नीचे दिए गए उपाय अपना सकते हैं

हीट ट्रीटमेंट (गर्म हवा या धूप में रखना)

ऑरेंज ऑयल का इस्तेमाल

बोरिक एसिड और नीम ऑयल का घोल छिड़कना

सिरके का स्प्रे

अगर किसी लकड़ी में बहुत अधिक दीमक हो गई हो, तो उसे घर से बाहर निकालकर नष्ट कर देना ही बेहतर होता है।

नोट: इन घरेलू उपायों को नियमित रूप से अपनाने से दीमक की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि, यदि दीमक बहुत ज्यादा फैल गई हो, तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल कराना जरूरी हो सकता है।