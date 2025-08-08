सलमान खान के कारण कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग, गैंगस्टर बोला- हम  सभी को मार डालेंगे

नारी डेस्क: कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के हाल ही में खुले रेस्टोरेंट पर एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार गोलीबारी हुई है। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट को अभिनेता सलमान खान को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के कारण निशाना बनाया गया है।



इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव तौर पर मिली इस ऑडियो क्लिप को बिश्नोई गिरोह के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने रिकॉर्ड किया है। वह चेतावनी दे रहा है कि सलमान के साथ काम करने वाले किसी भी निर्देशक, निर्माता या कलाकार को सीने में गोली मार दी जाएगी। गैंगस्टर ने कहा- "कपिल शर्मा के रेस्तरां पर पहली और अब दूसरी गोलीबारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स शो पर सलमान खान को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था।"



सलमान खान 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीज़न 3 के पहले एपिसोड में नज़र आए, जिसका प्रीमियर 21 जून को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। सलमान, लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, जो 1998 में बिश्नोई समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले काले हिरण की हत्या में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद हैं। गैंगस्टर आगे कहता है- "अगर कोई सलमान के साथ काम करता है, चाहे वह छोटा-मोटा अभिनेता हो या छोटा-मोटा निर्देशक, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। उन्हें मारने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।"

पुलिस के अनुसार "7 अगस्त, 2025 को सुबह लगभग 4:40 बजे, एसपीएस फ्रंटलाइन अधिकारियों ने 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में एक व्यवसाय के बाहर गोलीबारी की सूचना पर कार्रवाई की। यही व्यवसाय 10 जुलाई, 2025 को इसी तरह की एक घटना का स्थल था।" पुलिसका कहना है कि परिसर में मौजूद कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई, जबकि कई गोलियों से खिड़कियों और इमारत को नुकसान पहुंचा। पिछले महीने हुए हमले के एक दिन बाद, कैफ़े ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था कि वे "सदमे से उबर रहे हैं" लेकिन हिंसा के खिलाफ दृढ़ हैं। यह कैफ़े 4 जुलाई को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खुला।