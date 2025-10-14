15 OCTWEDNESDAY2025 2:16:25 PM
"कैंपस में 4 लोगों ने फाड़े मेरे कपड़े..."  यूनिवर्सिटी में ही B Tech स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की कोशिश

  14 Oct, 2025 01:15 PM

नारी डेस्क:दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) में एक छात्रा के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की गई।  पुलिस को सोमवार दोपहर करीब 3 बजे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी परिसर में एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 


पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि ये घटना कॉलेज के निर्माणाधिन में हिस्से में हुई। शिकायत में कहा गया- कॉलेज में चार व्यक्ति खींच कर ऑडिटोरियम के पास वाले खाली हिस्से में ले गए।  उन चारों ने पहले उसके कपड़े फाड़े, आपत्तिजनक तरह से छूने लगे और कथित तौर पर उसका रेप करने की कोशिश की।  बताया जाता है कि छात्रा बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है।
 

शिकायत में छात्रा ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई। पुलिस ने कहा- "पीड़िता के बयान के आधार पर उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ जांच की जा रही है।" पीड़िता के साथ गए छात्रों ने बताया कि घटना के बाद उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद कई छात्र विश्वविद्यालय के हॉलवे में एकत्रित हुए और घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, पीड़िता के लिए न्याय और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की।

