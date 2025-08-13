अरमान मलिक विवाद: यूट्यूबर अरमान मलिक और परिवार पर दर्ज हुए 3 केस, कोर्ट ने भेजा समन

नारी डेस्क: फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला इतना गंभीर है कि कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नियों को समन भेजकर पेश होने को कहा है। अरमान मलिक पर तीन अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किए गए हैं और इनसे जुड़ी सुनवाई पटियाला कोर्ट में चल रही है।

कौन हैं अरमान मलिक?

अरमान मलिक एक मशहूर यूट्यूबर हैं जो अपने फैमिली व्लॉग्स और निजी जिंदगी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी दो पत्नियाँ हैं - पायल मलिक और कृतिका मलिक। अरमान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और कंटेंट के चलते वो अक्सर विवादों में भी घिर जाते हैं।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

हाल ही में अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक ने अपनी बेटी तुबा के लिए मां काली का रूप धारण करके एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो को लेकर कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया। इस मामले में पायल को माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ।

किन मामलों में केस दर्ज हुआ है?

पटियाला कोर्ट में सीनियर एडवोकेट दविंदर राजपूत ने अरमान मलिक और उनके परिवार के खिलाफ तीन केस दर्ज कराए हैं

धार्मिक भावनाएं आहत करने और बेअदबी का मामला – मां काली के रूप को गलत तरीके से दिखाने का आरोप।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट फैलाने का आरोप – उनके द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो अश्लील माने गए हैं।

चार शादियों का मामला – अरमान मलिक पर आरोप है कि उन्होंने चार महिलाओं से शादी की, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के खिलाफ है।

कोर्ट में कब पेश होना होगा?

इन सभी मामलों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अरमान मलिक और उनकी पत्नियों को 2 सितंबर 2025 को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।

आगे क्या हो सकता है?

अगर अरमान और उनके परिवार पर लगे आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें सख्त सजा मिल सकती है। धार्मिक भावनाओं को आहत करना, अश्लील सामग्री फैलाना और कानून के खिलाफ विवाह करना, ये सभी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।



अरमान मलिक और उनका परिवार सोशल मीडिया पर जितना लोकप्रिय है, उतना ही विवादों में भी घिरा रहता है। अब जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।