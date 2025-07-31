10 AUGSUNDAY2025 2:17:43 PM
Nari

अमिताभ बच्चन ने सैनिकों के साथ बिताया एक दिन, बोले- उनसे एक सीख लेकर लौटा हूं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Jul, 2025 04:50 PM
अमिताभ बच्चन ने सैनिकों के साथ बिताया एक दिन, बोले- उनसे एक सीख लेकर लौटा हूं

नारी डेस्क:  बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सैनिकों के बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को सलाम किया है। अमिताभ ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर एक दिन बिताने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति प्रशंसा और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन का कभी न भूल पाने वाला पल बताया है।

PunjabKesari
अमिताभ ने‘एक्स' पर लिखा- ‘‘मेरे जीवन का अनुभव, भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पूरा दिन बिताया... हमारी लड़ाकू सेनाओं के लिए गर्व और सम्मान।'' अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर युद्धपोत पर बिताए दिन की तस्वीरें साझा कीं और सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, ‘‘हम सुनते हैं कि हमारे सैनिक हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। हम उनकी वीरता की कहानियां सुनते हैं, जिससे हम सुरक्षित हैं और चैन की नींद लेते हैं।'' 

PunjabKesari
अमिताभ ने कहा- ‘‘हमारे सैनिकों की समर्पण और इच्छाशक्ति देखकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है। हम अपने घरों में आराम से रहते हैं, जबकि वे हमारी सुरक्षा और शांति के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।'' उन्होंने कहा- ‘‘मैं आज एक सीख लेकर क लौटा हूं। मुझे लगता है जैसे कोई अद्दश्य शक्ति मुझे सेनाओं की उस सच्चाई के सामने ले गई, जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती है।'' अमिताभ ने गर्व के साथ कहा- ‘‘मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे उन सैनिकों पर गर्व है जो हमारे लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। भारत माता की जय!'' 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it