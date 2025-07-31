अमिताभ बच्चन ने सैनिकों के साथ बिताया एक दिन, बोले- उनसे एक सीख लेकर लौटा हूं

नारी डेस्क: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सैनिकों के बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को सलाम किया है। अमिताभ ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर एक दिन बिताने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति प्रशंसा और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन का कभी न भूल पाने वाला पल बताया है।



अमिताभ ने‘एक्स' पर लिखा- ‘‘मेरे जीवन का अनुभव, भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पूरा दिन बिताया... हमारी लड़ाकू सेनाओं के लिए गर्व और सम्मान।'' अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर युद्धपोत पर बिताए दिन की तस्वीरें साझा कीं और सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, ‘‘हम सुनते हैं कि हमारे सैनिक हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। हम उनकी वीरता की कहानियां सुनते हैं, जिससे हम सुरक्षित हैं और चैन की नींद लेते हैं।''



अमिताभ ने कहा- ‘‘हमारे सैनिकों की समर्पण और इच्छाशक्ति देखकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है। हम अपने घरों में आराम से रहते हैं, जबकि वे हमारी सुरक्षा और शांति के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।'' उन्होंने कहा- ‘‘मैं आज एक सीख लेकर क लौटा हूं। मुझे लगता है जैसे कोई अद्दश्य शक्ति मुझे सेनाओं की उस सच्चाई के सामने ले गई, जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती है।'' अमिताभ ने गर्व के साथ कहा- ‘‘मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे उन सैनिकों पर गर्व है जो हमारे लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। भारत माता की जय!''