अमिताभ बच्चन ने स्टाफ को दिए बेहद सस्ते दिवाली तोहफे, देखते ही लोगों ने पकड़ा माथा

नारी डेस्क: अमिताभ बच्चन चर्चा में हैं लेकिन एक बिल्कुल अलग वजह से। दिवाली के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर मेगास्टार ने त्योहार के दौरान अपने कर्मचारियों को उपहार बांटे। कई लोगों ने बिग बी के अपने कर्मचारियों के प्रति इस व्यवहार की सराहना की हालांकि कई लोगों की कुछ और ही राय थी।



वायरल क्लिप में एक कंटेंट क्रिएटर अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित आवास पर उनके एक कर्मचारी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है। उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है- "ये मिठाई बांट रहा है। ये अमिताभ बच्चन का घर है।" यह कहते हुए वीडियो में आसपास का माहौल दिखाया गया है।

इसी वीडियो में, कथित कर्मचारियों में से एक ने पुष्टि की कि दिवाली के अवसर पर उन्हें नकद राशि भी दी गई थी। उस व्यक्ति ने कहा- "पैसे भी दिए गए।"



वीडियो में मिठाई के डिब्बे के साथ प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि का खुलासा हुआ। वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा- "बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता, अमिताभ बच्चन ने अपने घर के कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को 10,000 रुपये नकद और मिठाई का एक डिब्बा दिया।" सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही, इसने ऑनलाइन चर्चाओं को जन्म दे दिया। जहां कई लोगों ने सीनियर बच्चन की इस पहल की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि यह नकद राशि बहुत कम थी।



एक व्यक्ति ने टिप्पणी की- "यह बहुत दुखद है। उन्हें जिस तरह का काम करते हैं, उसके लिए उन्हें कहीं ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए- एक स्टार के लिए चौबीसों घंटे दौड़ना। यह कोई आसान काम नहीं है।" एक टिप्पणी में लिखा था- "10,000 रुपये, यह कोई बड़ी रकम नहीं है।" एक सोशल मीडिया यूज़र ने आगे लिखा- "दिवाली पर सभी को अपने कर्मचारियों को दोगुनी तनख्वाह देनी पड़ती है... लोग बोनस के तौर पर भी 20-25 हज़ार रुपये देते हैं।"

