बारिश में डूबा अमिताभ बच्चन का बंगला!  अजय देवगन और रानी मुखर्जी के घर में भी घुसा पानी

  Edited By vasudha,
  Updated: 20 Aug, 2025 03:45 PM
नारी डेस्क: मुंबई में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने एक बार फिर शहर को भीषण जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ला दिया है। भारी बारिश के बीच अमिताभ बच्चन का जुहू स्थित प्रतिष्ठित आवास प्रतीक्षा घुटनों तक पानी में डूब गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि पूरा परिसर बारिश के पानी में डूबा हुआ है। 


वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कहता है- "देखो यहां कितना पानी जमा हो गया है।" साथ ही, यह भी दावा किया गया है कि अमिताभ बच्चन खुद इसे साफ करने के लिए वाइपर लेकर बाहर निकले थे। वीडियो में उस व्यक्ति ने आगे कहा “चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आपकी संपत्ति हज़ारों करोड़ की क्यों न हो, मुंबई की बारिश से कोई नहीं बच सकता, अंबानी या अमिताभ बच्चन भी नहीं।”


 इसी क्लिप में बंगले के बाहर एक कार भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह व्यक्ति अंततः संपत्ति की सुरक्षा टीम के पास जाता है, लेकिन उसे तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर ने अजय देवगन और काजोल, आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी और देओल परिवार के घरों की भी झलक दिखाई, जो बारिश में पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। इस बीच, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारतीय मौसम विभाग ने आज मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान लगाया है। शहर में बारिश से अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और तीन घायल हो चुके हैं।

