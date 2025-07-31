अमेरिका में महिलाएं ब्रेस्ट मिल्क बेचकर कमा रही हैं लाखों रुपये  लेकिन क्या यह दूसरे बच्चों के लिए सेफ है?

नारी डेस्क: अमेरिका में मातृत्व अब सिर्फ प्यार और देखभाल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कुछ महिलाएं अपने शरीर में बनने वाले अतिरिक्त (सरप्लस) ब्रेस्ट मिल्क को बेचकर हर महीने 1000 डॉलर (लगभग 87,000 रुपये) तक कमा रही हैं। यह ट्रेंड धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और लोग अपने नवजात शिशुओं के लिए फॉर्मूला मिल्क की जगह दूसरी महिलाओं का ब्रेस्ट मिल्क खरीदने को प्राथमिकता देने लगे हैं।

फेसबुक-व्हाट्सएप के जरिए हो रही है दूध की डीलिंग

यह काम अब इतना आम हो गया है कि इसके लिए अमेरिका में फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप नेटवर्क बन गए हैं, जहां महिलाएं ब्रेस्ट मिल्क बेचती हैं और दूसरे लोग इसे खरीदते हैं। कई बार यह दूध उन बच्चों को भी पिलाया जा रहा है जिनकी माताओं को दूध नहीं बन रहा, या फिर किसी कारणवश बच्चे को स्तनपान नहीं कराया जा सकता। हैरानी की बात ये है कि कुछ बॉडीबिल्डर्स भी ब्रेस्ट मिल्क को ताकत बढ़ाने वाले सुपरफूड की तरह खरीद रहे हैं।

ब्रेस्ट मिल्क को क्यों माना जाता है अमूल्य?

ब्रेस्ट मिल्क को शिशु के लिए सबसे संपूर्ण और नेचुरल पोषण का स्रोत माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह न सिर्फ बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। जन्म के बाद मिलने वाला पहला दूध कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए प्राकृतिक वैक्सीन का काम करता है। इसमें एंटीबॉडीज, जरूरी फैट्स और प्रोटीन होते हैं, जो किसी भी फॉर्मूला मिल्क में नहीं होते। यही कारण है कि WHO और UNICEF, बच्चों को कम से कम 6 महीने तक केवल ब्रेस्टफीडिंग की सलाह देते हैं।

लेकिन क्या दूसरों का दूध खरीदना सुरक्षित है?

अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) इस बढ़ते ट्रेंड को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि अनजानी महिला का ब्रेस्ट मिल्क खरीदकर शिशु को पिलाना बेहद जोखिमभरा हो सकता है। इसकी वजह है कि यदि दूध देने वाली महिला को संक्रामक रोग जैसे HIV, हेपेटाइटिस B या C है, तो यह दूध के जरिए बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। कई बार महिलाओं की पूरी मेडिकल जांच नहीं होती, जिससे उनकी सेहत की सही जानकारी मिलना मुश्किल होता है।

दूध का गलत स्टोरेज हो सकता है जानलेवा

सिर्फ बीमारी ही नहीं, अगर ब्रेस्ट मिल्क को सही तापमान पर स्टोर या ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया, तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इससे दूध खराब या दूषित हो सकता है, जो शिशु के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अधिक दूध निकालने की कोशिश में महिलाएं अनहेल्दी डायट या दवाओं का सहारा लेती हैं, जिससे दूध की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के और बिना लैब टेस्टिंग के ऐसा दूध खरीदना, एक मासूम की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है।

क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियंस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर भी, ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ अधिकृत ह्यूमन मिल्क बैंक से ही लिया जाना चाहिए। वहां हर महिला की मेडिकल जांच होती है, दूध को पास्चराइज किया जाता है और सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

ब्रेस्ट मिल्क वाकई अमूल्य है लेकिन सिर्फ तब जब वो सुरक्षित हो। सोशल मीडिया ग्रुप्स से ब्रेस्ट मिल्क खरीदना फिलहाल एक अनरेगुलेटेड तरीका है, जिसमें बच्चे की सेहत दांव पर लग सकती है। इसलिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना और स्रोत की जांच करना जरूरी है।