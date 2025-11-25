02 DECTUESDAY2025 8:08:45 PM
अमीषा पटेल ने न्यूयॉर्क में बिखेरा जलवा, 50 साल की उम्र में भी ग्लैमरस लुक से छाई हसीना

  • Updated: 25 Nov, 2025 11:17 AM
नारी डेस्क: बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस अमीषा पटेल उम्र बढ़ने के बावजूद अपनी स्टाइल और सिजलिंग लुक्स से सभी को दीवाना बना रही हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में उनकी तस्वीरें सामने आईं, जिसमें उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचा।

ब्लैक ब्यूटी लुक में धमाल

अमीषा ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऑल ब्लैक लुक में स्टाइल दिखाया। उन्होंने ब्लैक स्पेगेटी टॉप पहना, जिसमें डीप U नेकलाइन और लेस की फ्लोरल डिटेलिंग थी। टॉप की फिटिंग ने उनके बॉडी कर्व्स को ब्यूटीफुली फ्लॉन्ट किया। इसके साथ उन्होंने स्किन-फिट ब्लैक जींस पहनी, जिससे उनका कूल और क्लासी लुक बन गया।

जूलरी और मेकअप

अमीषा ने अपने लुक को डायमंड जूलरी और ब्रैसलेट व हूप इयररिंग्स से कम्प्लीट किया। उनके मेकअप में ग्लॉसी लिप्स, शिमरी आइज़ और खुले बाल शामिल थे। यह कॉम्बिनेशन उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा था।

दूसरा लुक भी कम नहीं

इसके बाद अमीषा ने ब्लैक हाई नेक स्वेटर और ब्लैक टाइट्स में भी स्टाइल दिखाया। लूज-फिटेड स्वेटर ने उन्हें कूल और कैज़ुअल वाइब्स दी, जबकि टाइट ब्लैक पैंट्स ने लुक को परफेक्ट फिनिश दी।

70 लाख का Hermès बैग और पिंक बूट्स

अमीषा अपने लुक को Hermès का पिंक बैग और पिंक बूट्स के साथ एक्सेसराइज किया। बैग की कीमत लगभग 60-70 लाख रुपये बताई जा रही है। बैग पर उनके नाम का ‘A’ इनिशियल भी नजर आया। हूप्स और काला चश्मा पहनकर उन्होंने फाइनल टच दिया।

डांस और पोज़

अमीषा ने इवेंट में डांस और कातिलाना पोज़ भी दिए, जिससे उनका स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज सबके सामने आया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गईं और फैंस उनके लुक्स के दीवाने हो गए। 50 साल की उम्र में भी अमीषा पटेल ने दिखा दिया कि स्टाइल और ग्लैमर उम्र का मोहताज नहीं है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उनका यह अंदाज युवाओं को भी टक्कर देता दिखा।  

