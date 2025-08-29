01 SEPMONDAY2025 7:42:01 AM
गणपति विसर्जन के दौरान अंबानी परिवार की छोटी बहू के बॉडीगार्ड ने लूट की सारी लाइमलाइट, जानिए क्यों

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Aug, 2025 12:53 PM
गणपति विसर्जन के दौरान अंबानी परिवार की छोटी बहू के बॉडीगार्ड ने लूट की सारी लाइमलाइट, जानिए क्यों

नारी डेस्क: हाल ही में गणपति विसर्जन के दौरान अंबानी परिवार के घर का एक दिलचस्प और प्यारा नजारा सामने आया। इस मौके पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट फूलों की लड़ाई करते दिखाई दिए। दोनों के बीच की मस्ती एकदम मज़ेदार "बैटल ऑफ फ्लावर्स" बन गई थी। इसी बीच राधिका के बॉडीगार्ड ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


जब राधिका मर्चेंट ने फूल बरसाने शुरू किए, तो उनके बॉडीगार्ड तुरंत आगे आकर उनकी ढाल (shield) बन गए। उन्होंने राधिका को फूलों से बचाने के लिए अपने हाथों और शरीर से ढक लिया, मानो किसी असली जंग में सुरक्षा दे रहे हों।  इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और यह नजारा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया।


लोगों को यह दृश्य इसलिए खास लगा क्योंकि –इसमें राधिका और अनंत की मस्ती दिखाई दी। वहीं एक पल ऐसा भी आया जब अंबानी परिवार की छोटी बहू गिरने लगी, बॉडीगार्ड ने तुरंत उन्हें संभाल लिया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।  बॉडीगार्ड की फुर्ती और उनकी जिम्मेदारी निभाने का तरीका लोगों को बेहद पसंद आया। अंबानी परिवार के लिए यह गणपति विसर्जन का खुशनुमा और यादगार पल बन गया, जिसमें भक्ति के साथ-साथ प्यार और मस्ती की झलक भी दिखी।
 

