पति की हत्या कर ड्रम में छिपाया शव, प्रेमी संग फरार पत्नी हुई गिरफ्तार – पढ़ें कहां से पकड़े गए दोनों

नारी डेस्क: राजस्थान के अलवर जिले से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर फरार हो गई। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

कैसे खुला राज़?

यह परिवार अलवर में किराए के मकान में रह रहा था। कुछ दिन पहले मकान की छत से तेज बदबू आने लगी, जिससे आसपास के लोग परेशान हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और छत पर रखे नीले ड्रम को खुलवाया, तो उसमें एक व्यक्ति की सड़ी-गली लाश मिली। शव के साथ नमक भी डाला गया था, ताकि वह जल्दी सड़ जाए और बदबू कम आए।

कौन था मृतक?

पुलिस ने जांच के बाद मृतक की पहचान हंसराम के रूप में की, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का रहने वाला था। वह कुछ समय पहले काम की तलाश में अलवर आया था और यहां ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। साथ ही वह शराब पीने का आदी भी था।

पत्नी का प्रेम संबंध बना हत्या की वजह

हत्या के बाद जब पुलिस ने पड़ताल की, तो पता चला कि हंसराम की पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र दोनों घर से गायब हैं। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि हत्या में इन दोनों का हाथ हो सकता है। दरअसल, सुनीता और जितेंद्र के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों ने मिलकर हंसराम को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला, फिर शव को छत पर ड्रम में छिपा दिया और सुनीता अपने तीन बच्चों के साथ जितेंद्र के साथ फरार हो गई।

कहां से पकड़े गए आरोपी?

पुलिस ने खैरथल-तिजारा जिले से सुनीता और जितेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने में जुटी है।

हत्या को छिपाने के लिए नमक का इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद शव को ड्रम में भरकर ऊपर से कपड़े डाल दिए गए थे। इतना ही नहीं, शव जल्दी सड़े ताकि बदबू से पहचान न हो सके, इसके लिए शव पर नमक भी डाला गया था। फिर भी कुछ दिनों बाद बदबू इतनी तेज़ हो गई कि पड़ोसियों को शिकायत करनी पड़ी।



यह मामला न सिर्फ हत्या का, बल्कि प्रेम, धोखा और साज़िश का संगीन उदाहरण है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और बच्चों सहित फरार हो गई। पुलिस की सतर्कता और जांच के बाद दोनों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया।