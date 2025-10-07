07 OCTTUESDAY2025 10:32:03 PM
Nari

अक्षय कुमार ने CM फडणवीस से की अपील कहा, महाराष्ट्र पुलिस के जूतों का डिजाइन बदला जाए...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Oct, 2025 06:46 PM
अक्षय कुमार ने CM फडणवीस से की अपील कहा, महाराष्ट्र पुलिस के जूतों का डिजाइन बदला जाए...

नारी डेस्क : बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में मुंबई में आयोजित ‘फिक्की फ्रेम्स 2025’ सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के जूतों का डिजाइन असुविधाजनक है और उन्हें आधुनिक व आरामदायक बनाया जाना चाहिए, ताकि पुलिसकर्मियों को दौड़ने और अपनी ड्यूटी के दौरान शारीरिक असुविधा न हो।

PunjabKesari

फिक्की फ्रेम्स 2025 में अक्षय कुमार की अपील

मुंबई में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 25वें संस्करण में अक्षय कुमार ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा —“सर, यह मुद्दा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा न हो, लेकिन मैंने मुंबई पुलिस के जूतों पर ध्यान दिया है। उनमें ऊंची एड़ी होती है, जिससे दौड़ना मुश्किल हो जाता है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि इससे पीठ दर्द या स्लिप डिस्क जैसी समस्या हो सकती है। अगर इन जूतों को फिर से डिजाइन किया जाए, तो यह महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।” अक्षय कुमार की इस बात को वहां मौजूद लोगों ने सराहा और सीएम फडणवीस ने भी इसे गंभीरता से नोट किया।

महाराष्ट्र पुलिस के लिए संवेदना दिखाने वाले पहले अभिनेता

अक्षय कुमार संभवतः पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के जूते जैसे छोटे लेकिन जरूरी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से ध्यान दिलाया। यह पहल उनके देशभक्ति और समाजसेवा के भाव को दर्शाती है। बता दें की कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म ‘हैवान’ के बारे में भी मुख्यमंत्री फडणवीस से राय ली। उन्होंने कहा — “मैं एक ऐसी फिल्म कर रहा हूं जिसमें मैं नकारात्मक किरदार निभा रहा हूं। फिल्म का नाम ‘हैवान’ है, और अंत में यह हैवान हार जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह रोल करना सही रहेगा या नहीं।” इस पर सीएम फडणवीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया — “आपको जरूर यह फिल्म करनी चाहिए। आप जैसे बहुमुखी अभिनेता हर तरह के किरदार निभा सकते हैं। यह आपके लिए एक उपलब्धि साबित होगी। लेकिन हीरो वाले किरदार भी करते रहिए।”

PunjabKesari

फिक्की फ्रेम्स में सितारों की मौजूदगी

‘फिक्की फ्रेम्स’ का 25वां संस्करण 7 से 8 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित हो रहा है। इसमें फिल्म उद्योग के कई दिग्गज शामिल हैं। एकता कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, हंसल मेहता, शूजित सरकार, हुमा कुरैशी, कोंकणा सेन शर्मा, दिव्या दत्ता, प्रतीक गांधी और किरण राव जैसे नाम भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। यह सभी फिल्म, ओटीटी और मीडिया इंडस्ट्री के बदलते परिदृश्य पर अपने विचार साझा कर रहे हैं।

यें भी पढ़ें : कैस्टर ऑयल या नारियल का तेल बच्चों के बाल बढ़ाने के लिए कौन सा बेहतर?

 ‘हैवान’ में अक्षय और सैफ की जोड़ी फिर साथ

फिल्म ‘हैवान’ की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार 17 साल बाद सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।
फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं और यह 2016 की मलयालम सुपरहिट थ्रिलर ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक है। फिल्म में अक्षय एक डार्क किरदार में नजर आएंगे, जो उनके करियर का एक अलग और दिलचस्प पहलू दिखाएगा।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it