07 OCTTUESDAY2025 6:57:57 PM
Nari

कैस्टर ऑयल या नारियल का तेल बच्चों के बाल बढ़ाने के लिए कौन सा बेहतर?

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Oct, 2025 06:12 PM
कैस्टर ऑयल या नारियल का तेल बच्चों के बाल बढ़ाने के लिए कौन सा बेहतर?

नारी डेस्क : क्या आपके बच्चे के सिर पर कम बाल हैं या बाल झड़ने लगे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल छोटे बच्चों में भी बालों का झड़ना और हेयर ग्रोथ धीमी होना आम समस्या बन गई है। इसका मुख्य कारण है। स्कैल्प को पर्याप्त पोषण न मिलना। ऐसे में कई मांएं सोचती हैं कि बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा तेल ज्यादा फायदेमंद है। कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) या नारियल का तेल?आइए जानते हैं दोनों के गुण, फायदे और सही इस्तेमाल का तरीका।

कैस्टर ऑयल के फायदे: बालों की जड़ों को मजबूत बनाए

कैस्टर ऑयल बच्चों के बाल बढ़ाने में बेहद उपयोगी माना जाता है। इसमें रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की जड़ों को मजबूत करता है।

PunjabKesari

मुख्य फायदे

बालों की ग्रोथ बढ़ाए: सिर में ब्लड फ्लो बढ़ाकर हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है।

हेयर फॉल रोके: इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स बालों को मजबूत बनाते हैं, जिससे बाल टूटते नहीं हैं।

स्कैल्प इंफेक्शन से राहत: एंटीमाइक्रोबियल गुण स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं।

डीप कंडीशनिंग करता है: बालों की ड्राईनेस और रूखेपन को दूर करता है।

यें भी पढ़ें : सर्दियों की शुरुआत में बढ़ सकती हैं हड्डियों की पुरानी समस्याएं, सुबह उठते ही इन बातों का रखें ध्यान

कैसे लगाएं

थोड़ा सा कैस्टर ऑयल हल्का गर्म करें और बच्चे की स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें। इसे नारियल तेल के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि यह बहुत गाढ़ा न लगे।

नारियल तेल के फायदे: नैचुरल पोषण और हेल्दी स्कैल्प के लिए

नारियल का तेल हल्का और आसानी से अवशोषित होने वाला तेल है, जिसमें ल्यूरिक एसिड, विटामिन E, K और आवश्यक फैटी एसिड पाए जाते हैं। यह स्कैल्प को गहराई से पोषण देता है।

PunjabKesari

मुख्य फायदे

प्रोटीन की कमी को पूरा करे: बालों को डैमेज होने से बचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है।

रूसी से बचाए: एंटीमाइक्रोबियल गुण स्कैल्प को ड्राई और फ्लेकी होने से रोकते हैं।

स्कैल्प को नरिश करे: बच्चे की खोपड़ी को पोषण देकर बालों की ग्रोथ बढ़ाता है।

हल्का और बच्चों के लिए सुरक्षित: स्कैल्प पर कोमलता बनाए रखता है और किसी तरह की एलर्जी का खतरा नहीं होता।

यें भी पढ़ें : दूब घास: छोटी दिखने वाली यह घास करती है बड़े-बड़े रोगों का इलाज

कौन सा तेल बेहतर है?

दोनों ही तेल बच्चों के बालों के लिए बेहद लाभकारी हैं।

कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है, इसलिए इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर उपयोग करना बेहतर है।

नारियल तेल हल्का और रोजाना मसाज के लिए आदर्श है।

सप्ताह में दो बार कैस्टर ऑयल और नारियल तेल को 1:2 अनुपात में मिलाकर मालिश करें। यह मिश्रण बालों की जड़ों को मजबूत करेगा और ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगा।

PunjabKesari

ध्यान देने योग्य बातें

सभी बच्चों के बाल घने नहीं होते, यह जेनेटिक्स पर भी निर्भर करता है।

बच्चों की स्कैल्प पर केमिकल या बाजारू हेयर सीरम का इस्तेमाल न करें।

नियमित ऑयल मसाज और हेल्दी डाइट बालों की ग्रोथ में सबसे ज्यादा मदद करती है।

कैस्टर ऑयल और नारियल तेल दोनों ही बच्चों की हेयर ग्रोथ के लिए बेहतरीन हैं।

जहां कैस्टर ऑयल जड़ों को मजबूत बनाता है, वहीं नारियल तेल बालों को पोषण और कोमलता देता है। इन दोनों का संयोजन आपके बच्चे के बालों को घना, चमकदार और हेल्दी बना सकता है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it