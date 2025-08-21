26 AUGTUESDAY2025 2:36:18 PM
Nari

सावधान! चुपचाप थाली में परोसा जा रहा पीला जहर, लोगों को भनक भी नहीं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Aug, 2025 04:22 PM
सावधान! चुपचाप थाली में परोसा जा रहा पीला जहर, लोगों को भनक भी नहीं

नारी डेस्क:  हल्दी भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। चाहे दाल हो या सब्ज़ी, हल्दी के बिना खाना अधूरा लगता है। ये न सिर्फ खाने का रंग और स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लेकिन आज के समय में मिलावटखोरी इतनी बढ़ गई है कि बाजार में मिलने वाली हल्दी भी शुद्ध नहीं रह गई है। कई बार उसमें हानिकारक केमिकल या रंग मिलाकर उसे ज़्यादा पीला और आकर्षक बना दिया जाता है। अच्छी बात ये है कि आप घर बैठे ही कुछ आसान तरीकों से असली और नकली हल्दी की पहचान कर सकते हैं।

पानी वाला टेस्ट: हल्दी खुद बताएगी सच

एक गिलास साफ पानी लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें। अब इसे हिलाए बिना थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें। अगर हल्दी नीचे बैठ जाए और ऊपर का पानी लगभग साफ दिखे, तो समझिए कि हल्दी असली है। लेकिन अगर पानी का रंग गहरा पीला हो जाए या हल्दी ऊपर तैरती रहे, तो उसमें मिलावट की संभावना है।

PunjabKesari

हाथ या कपड़े पर रगड़कर देखें असर

थोड़ी सी हल्दी अपनी हथेली पर या किसी सफेद कपड़े पर रगड़ें। असली हल्दी का रंग थोड़ी देर बाद हल्का होकर साफ हो जाता है, जबकि नकली हल्दी का रंग चिपकता है और आसानी से नहीं छूटता। इससे पता चलता है कि उसमें आर्टिफिशियल रंग मिलाया गया है या नहीं।

साबुन और पानी से जांचें गहराई

एक कटोरी में पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर घोलें, फिर उसमें थोड़ा सा साबुन या झाग डालें। अगर हल्दी का रंग अचानक गहरा हो जाए, तो ये मिलावट का संकेत हो सकता है। असली हल्दी का रंग साबुन डालने पर ज़्यादा नहीं बदलता, जबकि नकली हल्दी में मौजूद मिलावटी तत्व झाग के साथ मिलकर रंग गहरा कर देते हैं।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें: ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क, सर्वाइकल कैंसर ले चुका है शरीर में एंट्री! तुरंत भागें डॉक्टर के पास

आयोडीन टेस्ट: स्टार्च का भंडाफोड़

हल्दी पाउडर में अगर स्टार्च मिलाया गया है, तो इसका पता आप आयोडीन से लगा सकते हैं। एक चम्मच हल्दी लें और उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अगर उसका रंग नीला या काला पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि इसमें स्टार्च की मिलावट है। असली हल्दी पर आयोडीन डालने से इसका रंग नहीं बदलता।

खुशबू और स्वाद से भी होता है फर्क

असली हल्दी में एक मिट्टी जैसी प्राकृतिक खुशबू होती है और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। वहीं नकली हल्दी में तेज और कभी-कभी नकली सी महक आ सकती है। जब आप इसे चखें तो ध्यान दें कि क्या ये स्वाद में कड़वी है या किसी केमिकल जैसी लग रही है।

PunjabKesari

नींबू टेस्ट: असली है या झागदार धोखा?

हल्दी पाउडर में नींबू का रस डालें और देखें क्या होता है। अगर उसमें झाग या बुलबुले बनने लगें, तो इसमें एसिड या अन्य केमिकल की मिलावट हो सकती है। असली हल्दी पर नींबू डालने से ऐसा कोई असर नहीं होता।

अब जब आपको असली और नकली हल्दी पहचानने के ये आसान घरेलू तरीके पता चल गए हैं, तो अगली बार हल्दी खरीदते समय सतर्क रहें। मिलावटी हल्दी न केवल आपके खाने के स्वाद को खराब करती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ध्यान रखें – स्वास्थ्य सबसे पहले!  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it