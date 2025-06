मुंबई लौटा एयर इंडिया क्रैश के को-पायलट क्लाइव कुंडर का शव, परिवार ने दी अंतिम श्रद्धांजलि

नारी डेस्क: एयर इंडिया की उस दुखद उड़ान के सह-पायलट क्लाइव कुंडर के मृत शरीर को गुरुवार, 19 जून की सुबह मुंबई लाया गया। यह वही विमान था जो 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। गुजरात के मंत्री रुषिकेश पटेल ने बताया कि 19 जून की सुबह 8:30 बजे तक 210 लोगों के DNA की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 187 शव उनके परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। क्लाइव कुंडर के माता-पिता और एक छोटी बहन हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं। 34 साल के इस पायलट के पास लगभग 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। यह जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से मिली है।

क्लाइव कुंडर उस विमान में सह-पायलट के रूप में तैनात थे, जबकि कप्तान के रूप में सुमीत सभरवाल मौजूद थे। यह दोनों बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ाते थे। इस विमान में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य थे।

#WATCH | Maharashtra | Mortal remains of Clive Kunder, co-pilot of the Air India plane that crashed in Ahmedabad on June 12, were brought to his home in Mumbai pic.twitter.com/h4hFpaMUzE

क्लाइव कुंडर के शव को मुंबई एयरपोर्ट पर एक उड़ान के जरिए लाया गया। उसके बाद परिवार वाले शव को उनके गोरेगांव (पश्चिम) के राम मंदिर रोड पर स्थित घर ले गए। शव को उनके घर पर दोपहर 1 बजे तक रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार सेवरी क्रिश्चियन सिमेट्री में किया जाएगा।

First officer (of crashed flight AI 171) Clive Kunder’s coffin rests gently as his grieving father, mother, and sister sit close by, their faces etched with sorrow and strength — a family united in loss, bidding farewell to their beloved son, brother, and pilot. pic.twitter.com/DX0FD43TPx