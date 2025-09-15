16 SEPTUESDAY2025 7:49:05 PM
मशहूर बिल्डर की दर्दनाक हत्या, मर्सिडीज की डिक्की में मिली सड़ी लाश, राजस्थान से 3 आरोपी गिरफ्तार

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Sep, 2025 10:58 AM
नारी डेस्क:  गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शहर के जाने-माने बिल्डर और पाटीदार समुदाय के सम्मानित नेता हिम्मतभाई रुदानी (62) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाश उनकी ही मर्सिडीज कार की डिक्की में सड़ी हुई हालत में मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

कार से आई दुर्गंध ने खोला राज

यह घटना शहर के ओधव इलाके के विराटनगर ओवरब्रिज के पास सामने आई, जहां हिम्मतभाई की मर्सिडीज कार लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। पहले तो किसी ने कार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शनिवार शाम को कार से तेज़ दुर्गंध आने लगी, जिससे आस-पास के लोगों को शक हुआ। स्थानीय लोगों ने पहले कार के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और कार की डिक्की खोली गई, तो वहां एक लाश बुरी तरह सड़ी हुई हालत में मिली।

हिम्मतभाई की गुमशुदगी पहले से थी दर्ज

पुलिस जांच में पता चला कि यह कार बिल्डर हिम्मतभाई रुदानी की है, जो दो दिन पहले से लापता थे। उनके परिवार ने पहले ही गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शव की शिनाख्त होते ही पुलिस ने तुरंत पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और हत्या की जांच शुरू की।

चाकू से किए गए कई वार

प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, हिम्मतभाई की हत्या किसी धारदार हथियार, संभवतः चाकू से की गई है। उनके शरीर पर चाकू से कई वार पाए गए हैं। पुलिस का मानना है कि हत्या किसी और स्थान पर की गई थी, और बाद में शव को उनकी मर्सिडीज में रखकर ओधव इलाके में लाकर छोड़ दिया गया।

आखिरी बार कहां देखे गए थे हिम्मतभाई?

परिवार वालों के अनुसार, हिम्मतभाई को आखिरी बार अहमदाबाद के रिंग रोड इलाके में एक निर्माण स्थल की ओर जाते हुए देखा गया था। इसके बाद से उनका कोई अता-पता नहीं था। पुलिस ने इस मामले में तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। सुरागों के आधार पर पुलिस की टीम ने राजस्थान के सिरोही जिले में दबिश देकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

हिमांशु उर्फ राहुल राठौड़, पप्पू मेघवाल ,एक नाबालिग लड़का तीनों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे मकसद क्या था  पैसा, ज़मीन विवाद या कोई पुरानी रंजिश।

कौन थे हिम्मतभाई रुदानी?

हिम्मतभाई रुदानी अहमदाबाद के जाने-माने बिल्डरों में से एक थे। उनकी फर्म DV Developers ने शहर में कई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं का निर्माण किया है। वे पाटीदार समुदाय के एक सम्मानित नेता भी माने जाते थे। उनकी हत्या से निर्माण जगत और पाटीदार समाज में शोक और आक्रोश है।

एक दिन पहले भी हुई थी हत्या

इस घटना से एक दिन पहले ही, अहमदाबाद के पालडी इलाके में भी एक युवक की हत्या हुई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं अब शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। हिम्मतभाई रुदानी की हत्या ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही सभी पहलुओं को सामने लाने की उम्मीद की जा रही है। शहर में अब यह मांग उठ रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त सज़ा दी जाए।  

