07 NOVFRIDAY2025 8:23:39 PM
Nari

स्टाइलिश ट्विस्ट के लिए बाइकर जैकेट पर करें भरोसा, दिखेंगी बोल्ड और स्टाइलिश

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Nov, 2025 03:15 PM
स्टाइलिश ट्विस्ट के लिए बाइकर जैकेट पर करें भरोसा, दिखेंगी बोल्ड और स्टाइलिश

ठंड का मौसम आते ही अलमारी में सबसे पहले जगह बनाती है  बाइकर जैकेट। ये सिर्फ़ आपको ठंड से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक बोल्ड और क्लासी स्टाइल स्टेटमेंट भी देती है।  अगर आप सोच रही हैं कि कौन-सी बाइकर जैकेट आपके स्टाइल के लिए परफेक्ट रहेगी, तो यहां कुछ शानदार बाइकर जैकेट आइडियाज बताने जो रहे हैं जो आपके लुक में बोल्ड और स्टाइलिश ट्विस्ट जोड़ेंगे।

PunjabKesari
डेनिम के साथ क्लासिक लुक

काली या ब्राउन लेदर बाइकर जैकेट को स्किनी जींस या मॉम फिट डेनिमके साथ पहनें। इसके साथ  टर्टलनेक या बेसिक टी-शर्टकैरी करें।  साथ मेंएंकल बूट्स पहनें औरमेटलिक हूप ईयररिंग्स से लुक को कंप्लीट करें। ये लुक कैज़ुअल आउटिंग या कॉफी डेट के लिए परफेक्ट है।

PunjabKesari
व्हाइट या क्रीम बाइकर जैकेट

अगर आप ब्लैक की जगह कुछ अलग चाहती हैं, तो व्हाइट या ऑफ-व्हाइट जैकेट ट्राय करें। लाइट कलर जींस या फ्लोरल ड्रेस के साथ यह बहुत फ्रेश और मॉडर्न लुक देती है। डे टाइम या ब्रंच आउटिंग्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।

PunjabKesari
पिंक या पेस्टल बाइकर जैकेट

पेस्टल पिंक, लैवेंडर या मिंट ग्रीन जैकेट आपको भीड़ से अलग बनाती है। इसे व्हाइट टॉप और ब्लू जींस के साथ पहनें। कॉलेज गर्ल्स या कैज़ुअल डे आउट के लिए ट्रेंडी चॉइस है।

PunjabKesari
सुएड (Suede) बाइकर जैकेट

लेदर की जगह सुएड मटीरियल थोड़ा सॉफ्ट और वॉर्म होता है। ब्राउन, टैन या बेज कलर में यह बहुत रिच दिखती है। ऑफिस या वर्क मीटिंग्स के लिए यह क्लासी ऑप्शन है।

PunjabKesari
क्रॉप्ड बाइकर जैकेट

हाई-वेस्ट जींस, ड्रेस या स्कर्ट के ऊपर क्रॉप जैकेट बेहद स्टाइलिश लगती है। यह आपके बॉडी शेप को हाइलाइट करती है और लुक में एज्डीनेस लाती है। कॉन्सर्ट, ट्रैवल या फोटोशूट के लिए यह एकदम परफेक्ट है।

PunjabKesari
स्टडेड या एम्ब्रॉयडरी बाइकर जैकेट

जैकेट पर मेटल स्टड्स, पैचवर्क या एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन हो तो ये पार्टी में सबका ध्यान खींच लेती है। ग्लैम नाइट या पार्टी इवेंट्स के लिए यह बेस्ट है।

PunjabKesari
ड्रेस पर डालें ट्विस्ट

बाइकर जैकेट को फ्लोरल या बोहेमियन ड्रेस के साथ पहनें।इससे आपके आउटफिट में फेमिनिन और एज्डी दोनों टच मिलते हैं। दिन के टाइम या ब्रंच लुक के लिए यह बढ़िया कॉम्बिनेशन है।

PunjabKesari
स्कर्ट और जैकेट का कॉम्बो

लेदर जैकेट को मिनी या मिडी स्कर्ट के साथ ट्राय करें। इसके साथ स्टॉकिंग्स और हील बूट्स  पहनें। अंदर सॉलिड टॉप या शर्ट से लुक को बैलेंस करें। यह लुक ऑफिस पार्टी या गर्ल्स नाइट आउट के लिए शानदार रहेगा।

PunjabKesari
स्कार्फ और सनग्लासेज़ से जोड़ें ट्विस्ट

अपने लुक में वूलन स्कार्फ, सनग्लासेज़ या स्टेटमेंट बैग ऐड करें। इससे जैकेट का लुक और भी ग्लैमरस लगेगा। सर्द सुबहों में स्टाइलिश रहते हुए आरामदायक भी महसूस करें। बाइकर जैकेट पहनने का मतलब सिर्फ़ ट्रेंड नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस पहनना है।
 

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it