स्टाइलिश ट्विस्ट के लिए बाइकर जैकेट पर करें भरोसा, दिखेंगी बोल्ड और स्टाइलिश

ठंड का मौसम आते ही अलमारी में सबसे पहले जगह बनाती है बाइकर जैकेट। ये सिर्फ़ आपको ठंड से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक बोल्ड और क्लासी स्टाइल स्टेटमेंट भी देती है। अगर आप सोच रही हैं कि कौन-सी बाइकर जैकेट आपके स्टाइल के लिए परफेक्ट रहेगी, तो यहां कुछ शानदार बाइकर जैकेट आइडियाज बताने जो रहे हैं जो आपके लुक में बोल्ड और स्टाइलिश ट्विस्ट जोड़ेंगे।



डेनिम के साथ क्लासिक लुक

काली या ब्राउन लेदर बाइकर जैकेट को स्किनी जींस या मॉम फिट डेनिमके साथ पहनें। इसके साथ टर्टलनेक या बेसिक टी-शर्टकैरी करें। साथ मेंएंकल बूट्स पहनें औरमेटलिक हूप ईयररिंग्स से लुक को कंप्लीट करें। ये लुक कैज़ुअल आउटिंग या कॉफी डेट के लिए परफेक्ट है।



व्हाइट या क्रीम बाइकर जैकेट

अगर आप ब्लैक की जगह कुछ अलग चाहती हैं, तो व्हाइट या ऑफ-व्हाइट जैकेट ट्राय करें। लाइट कलर जींस या फ्लोरल ड्रेस के साथ यह बहुत फ्रेश और मॉडर्न लुक देती है। डे टाइम या ब्रंच आउटिंग्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।



पिंक या पेस्टल बाइकर जैकेट

पेस्टल पिंक, लैवेंडर या मिंट ग्रीन जैकेट आपको भीड़ से अलग बनाती है। इसे व्हाइट टॉप और ब्लू जींस के साथ पहनें। कॉलेज गर्ल्स या कैज़ुअल डे आउट के लिए ट्रेंडी चॉइस है।



सुएड (Suede) बाइकर जैकेट

लेदर की जगह सुएड मटीरियल थोड़ा सॉफ्ट और वॉर्म होता है। ब्राउन, टैन या बेज कलर में यह बहुत रिच दिखती है। ऑफिस या वर्क मीटिंग्स के लिए यह क्लासी ऑप्शन है।



क्रॉप्ड बाइकर जैकेट

हाई-वेस्ट जींस, ड्रेस या स्कर्ट के ऊपर क्रॉप जैकेट बेहद स्टाइलिश लगती है। यह आपके बॉडी शेप को हाइलाइट करती है और लुक में एज्डीनेस लाती है। कॉन्सर्ट, ट्रैवल या फोटोशूट के लिए यह एकदम परफेक्ट है।



स्टडेड या एम्ब्रॉयडरी बाइकर जैकेट

जैकेट पर मेटल स्टड्स, पैचवर्क या एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन हो तो ये पार्टी में सबका ध्यान खींच लेती है। ग्लैम नाइट या पार्टी इवेंट्स के लिए यह बेस्ट है।



ड्रेस पर डालें ट्विस्ट

बाइकर जैकेट को फ्लोरल या बोहेमियन ड्रेस के साथ पहनें।इससे आपके आउटफिट में फेमिनिन और एज्डी दोनों टच मिलते हैं। दिन के टाइम या ब्रंच लुक के लिए यह बढ़िया कॉम्बिनेशन है।



स्कर्ट और जैकेट का कॉम्बो

लेदर जैकेट को मिनी या मिडी स्कर्ट के साथ ट्राय करें। इसके साथ स्टॉकिंग्स और हील बूट्स पहनें। अंदर सॉलिड टॉप या शर्ट से लुक को बैलेंस करें। यह लुक ऑफिस पार्टी या गर्ल्स नाइट आउट के लिए शानदार रहेगा।



स्कार्फ और सनग्लासेज़ से जोड़ें ट्विस्ट

अपने लुक में वूलन स्कार्फ, सनग्लासेज़ या स्टेटमेंट बैग ऐड करें। इससे जैकेट का लुक और भी ग्लैमरस लगेगा। सर्द सुबहों में स्टाइलिश रहते हुए आरामदायक भी महसूस करें। बाइकर जैकेट पहनने का मतलब सिर्फ़ ट्रेंड नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस पहनना है।

