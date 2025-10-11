120 किलो वजन... फिर भी नहीं बच पाए हार्ट अटैक से, Dr. ने बताई जिम लवर्स में दिल के दौरे की 5 वजह

नारी डेस्क: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। मशहूर बॉडीबिल्डर और ‘टाइगर 3’ फेम एक्टर वरिंदर सिंह घुमन (Varinder Singh Ghuman) का 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे भारत के पहले वेजिटेरियन बॉडीबिल्डर के रूप में जाने जाते थे और फिटनेस की दुनिया में एक प्रेरणा माने जाते थे।

इलाज के दौरान आया हार्ट अटैक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरिंदर को अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में एक मामूली सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था। उनके बाइसेप्स में चोट लगी थी और उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक, यह एक रूटीन ट्रीटमेंट था। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा (Cardiac Arrest) पड़ गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन से फिटनेस इंडस्ट्री और पंजाबी सिनेमा जगत में शोक की लहर है।

“फौलादी शरीर वाला वेजिटेरियन” फिर भी हार्ट अटैक क्यों?

वरिंदर सिंह घुमन नॉनवेज नहीं खाते थे और वेगन डाइट को बढ़ावा देते थे। उनका वजन करीब 120 किलो और लंबाई 6 फीट 3 इंच थी। उन्होंने 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मिस्टर एशिया में दूसरा स्थान पाया था। वह अर्नोल्ड क्लासिक बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी भी थे।

डॉक्टरों ने बताईं जिम लवर्स में हार्ट अटैक की 5 वजहें

ओवरवर्कआउट करना: शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेनिंग दिल पर दबाव डालती है। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है।

स्टेरॉयड या गलत सप्लीमेंट्स का सेवन: मसल्स जल्दी बनाने की चाह में कई लोग ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जो हार्ट की मांसपेशियों को कमजोर कर देते हैं।

गलत डाइट प्लान: बहुत ज्यादा प्रोटीन या फैट वाली डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो ब्लॉकेज का कारण बनता है।

आराम और नींद की कमी: नींद पूरी न होने और लगातार तनाव में रहने से हार्ट बीट अनियमित होती है।

जेनेटिक फैक्टर (वंशानुगत कारण): जिनके परिवार में पहले हार्ट डिजीज का इतिहास है, उन्हें जिम करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए।

हार्ट अटैक एक्सरसाइज से नहीं, ब्लॉकेज से होता है

कार्डियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, हार्ट अटैक किसी एक्टिविटी की वजह से नहीं, बल्कि हार्ट ब्लॉकेज फटने की वजह से होता है। अगर दिल की धमनियों में पहले से ब्लॉकेज है, तो यह किसी भी समय फट सकता है जिम में, रनिंग करते वक्त, ट्रैवल के दौरान, या यहां तक कि नींद में भी।

हार्ट पेशेंट्स के लिए सेफ एक्सरसाइज

डॉक्टरों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसे हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे योगा, धीमी वॉक, प्राणायाम, मेडिटेशनभारी वेट लिफ्टिंग या हाय-इंटेंसिटी ट्रेनिंग से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी इलाज या दवा का विकल्प नहीं है। फिटनेस या हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।

