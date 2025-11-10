अभिषेक बच्चन ने खो दिया पिता समान शख्स को, ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एक्टर

नारी डेस्क: अभिषेक बच्चन ने पिछले 27 सालों से अपने मेकअप आर्टिस्ट रहे अशोक सावंत के निधन पर दुख व्यक्त किया। 'गुरु' अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपने 'अशोक दादा' के साथ दो तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक भावुक नोट लिखा, जिन्हें वह अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनके मेकअप आर्टिस्ट पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थे, उनके जाने से एक्टर पूरी तरह से टूट गए हैं।



अभिषेक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा- "अशोक दादा और मैंने 27 सालों से ज़्यादा समय तक साथ काम किया है। वह मेरी पहली फिल्म से ही मेरा मेकअप करते आ रहे हैं। वह सिर्फ़ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा थे। उनके बड़े भाई दीपक लगभग 50 सालों से मेरे पिता के मेकअप मैन रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ सालों से वह बीमार थे, इसलिए हमेशा मेरे साथ सेट पर नहीं आ पाते थे। लेकिन जब भी मैं शूटिंग कर रहा होता था, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वह मेरा हालचाल न पूछते हों। यह सुनिश्चित करते थे कि उनका असिस्टेंट मेरे मेकअप का ध्यान रखे। वह बेहद प्यारे, सौम्य और मिलनसार इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, एक गर्मजोशी भरा आलिंगन और उनके बैग में कुछ लाजवाब नमकीन चिवड़ा या भाकर वड़ी रखी रहती थी।"

अभिषेक ने बताया कि लंबी स्वास्थ्य समस्याओं के बाद कल रात उनका निधन हो गया। अपनी प्रिय टीम के सदस्य के साथ कुछ अनमोल यादें ताज़ा करते हुए, अभिषेक ने कहा, "जब भी मैं किसी नई फिल्म का पहला शॉट देता था, तो वह पहले व्यक्ति थे जिनके पैर छूकर मैं उनका आशीर्वाद लेता था। अब से मुझे स्वर्ग की ओर देखना होगा और यह जानना होगा कि आप नीचे देख रहे होंगे और मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे।" "आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपकी गरिमा, आपकी प्रतिभा और आपकी मुस्कान के लिए शुक्रिया दादा। काम पर जाने के बारे में सोचना और यह जानना कि आप मेरे साथ नहीं होंगे, यह सोचकर भी दिल टूट जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शांति से रहें और जब हम फिर मिलेंगे तो मैं आपके गले लगने का इंतज़ार करूंगा। शांति और खुशी से आराम करो अशोक सावंत। (ओम इमोजी) शांति," 'पा' अभिनेता ने अंत में कहा।

