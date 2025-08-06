Colleague ने नहीं किया शादी में इनवाइट, तो महिला ने गुस्से में कर डाली शिकायत

10 AUGSUNDAY2025 2:16:40 PM
नारी डेस्क: अपनी शादी से ठीक पहले एक दुल्हन को मानव संसाधन विभाग में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा,  क्योंकि एक सहकर्मी ने शादी में आमंत्रित किए जाने को लेकर उसकी एचआर से शिकायत कर दी।  इसे लेकर दुल्हन से पूछताछ की गई, अब उसने परेशान होकर रेडिट पर पूरी  कहानी बयां की। 
 

दुल्हन ने सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

दुल्हन ने पोस्ट में बताया कि शादी से ठीक पहले उसे ऑफिस की एचआर टीम द्वारा बुलावा गया। दुल्हन ने लिखा- "मेरे ऑफिस में एक महिला है जिससे मेरी दोस्ती है, लेकिन ज्यादा नजदीकी नहीं है। हमारे बीच इधर-उधर की छोटी-मोटी बातें होती हैं, लेकिन कोई गहरी बात नहीं। साथ में लंच नहीं किया। काम के बाहर कोई ख़ास जुड़ाव नहीं।" उसे पता चला कि मेरी शादी हो रही है और उसने पूछा कि शादी कब है। फिर उसने सीधे पूछा कि क्या उसे बुलाएगी तो मैंने उसे हंसते हुए बोला कि फंक्शन बहुत छोट है, इसमें सिर्फ़ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही आएंगे।'


 एचआर टीम ने दुल्हन से की पूछताछ

महिला ने आगे लिखा-  क्योंकि मैंने उसे अपनी शादी में नहीं बुलाया था, इस वजह से उसने अपमानित और उपेक्षित महसूस किया और मुझ पर ऑफिस में शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि जब एचआर टीम  ने पूछताछ के लिए उसे बुलाया तो उसने उन्हें समझाया शादी में उन सहकर्मियों को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें वह बहुत कम जानती हैं। 


एचआर ने बंद किया मामला

एचआर प्रतिनिधि ने यह बात मान ली और तुरंत मामला बंद कर दिया गया। महिला ने गुस्से में कहा- "अब वह मेरे प्रति बेहद आक्रामक व्यवहार करती है। जैसे जब मैं पास से गुज़रती हूं तो तिरछी नज़रों से देखती है, थोड़ा-बहुत ताना मारती है।" । वैसे तो शादियां पारंपरिक रूप से पवित्र समारोह होती हैं, जिनमें जोड़े के सबसे करीबी प्रियजन शामिल होते हैं, फिर भी कुछ लोग किसी और की शादी के ख़ास दिन पर सुर्खियां बटोरने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं।

