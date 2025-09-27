27 SEPSATURDAY2025 9:29:55 PM
हर 1 मिनट में 8 लोगाें की मौत ... देख लीजिए दिल की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा

  27 Sep, 2025
नारी डेस्क:  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्व हृदय दिवस से पहले शनिवार को कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में हृदय रोग मौतों का प्रमुख कारण है और यह स्थिति हर मिनट आठ लोगों की जान ले रही है। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ज़्यादा लोगों की जान बचाने और बेहतर बनाने के लिए समय पर पता लगाने के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय 'एक भी पल न चूकें' है।
 

70 से कम आयु के लोगों की हो रही ज्यादा मौतें

डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रभारी अधिकारी डॉ. कैथरीना बोहमे ने कहा- "डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हर मिनट आठ लोग हृदय रोगों (सीवीडी) के कारण मरते हैं। इस क्षेत्र में हृदय रोग मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जिनमें से आधे लोग 70 वर्ष से कम आयु के लोगों में समय से पहले मर जाते हैं।" हृदय रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, नमक और वसा से भरपूर अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता शामिल हैं।


पिछले दो वर्षों में हालात हुए खराब

बोहेम ने कहा, "इस क्षेत्र में उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 85 प्रतिशत लोगों की स्थिति नियंत्रण में नहीं है।बढ़ती आबादी और बढ़ते शहरीकरण के साथ, हृदय रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है, जिससे पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रही स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ रहा है।" विशेषज्ञ ने कहा कि पिछले दो वर्षों में, देशों द्वारा नीतिगत उपायों और नैदानिक ​​हस्तक्षेपों ने उत्साहजनक प्रगति दिखाई है। बोहेम ने कहा, "जून 2025 तक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 9 करोड़ से अधिक लोगों को प्रोटोकॉल-आधारित प्रबंधन प्रदान कर रही हैं।"


 हृदय रोगों से निपटने के उपाय

जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए,  विशेषज्ञों ने हृदय रोगों से निपटने के लिए समग्र समाज दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा- "व्यक्तियों के लिए, स्वस्थ हृदय के लिए तंबाकू छोड़ना, नमक का सेवन कम करना, दैनिक शारीरिक गतिविधि और तनाव प्रबंधन महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए, नमक कम करने के उपायों को लागू करना, राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-वसा को हटाना और व्यापक तंबाकू नियंत्रण कानूनों को लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए।"

