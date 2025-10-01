01 OCTWEDNESDAY2025 2:33:50 PM
बच्चों को ना दें 'जहर' वाला सिरप, पहले ये करता है किडनी फेल फिर ले लेता है जान

  • Updated: 01 Oct, 2025 11:13 AM
बच्चों को ना दें 'जहर' वाला सिरप, पहले ये करता है किडनी फेल फिर ले लेता है जान

नारी डेस्क:   मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पिछले एक महीने में छह बच्चों की मौत हो गई है। इन मौतों का कारण कफ सिरप बताया जा रहा है। जिन बच्चों को सर्दी-खांसी और बुखार की शिकायत पर कफ सिरप दिया गया था, उनकी किडनी धीरे-धीरे फेल हो गई और फिर लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर मासूमों को बचा नहीं पाए।   जिला प्रशासन ने मौतों के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है।


एक महीने में  6 बच्चों की हुई मौत

छिंदवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट शीलेंद्र सिंह ने कहा- "छिंदवाड़ा जिले में 4 सितंबर से अब तक 6 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों से...प्रशासन सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है।" ज़िला प्रशासन ने यह भी बताया कि अतिरिक्त सावधानी बरती गई है और जांच में सहायता के लिए भोपाल से एक रैपिड रिस्पांस एंड डायग्नोसिस (आरआरडी) टीम पहले ही पहुंच चुकी है। सिंह ने बताया कि  भोपाल से एक आरआरडी (रैपिड रिस्पांस एंड डायग्नोसिस) टीम आ चुकी है। दवा विशेषज्ञ भी इस्तेमाल की जा रही दवाओं के संयोजन की समीक्षा करने आए हैं।

सावधान रहे पेरेंट्स

जिला मजिस्ट्रेट ने अभिभावकों को सतर्क रहने और प्रमाणित डॉक्टरों की उचित सलाह के बिना कुछ सिरप और दवाओं का उपयोग करने से बचने की सलाह दी है। सिंह ने कहा- "कुछ डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि सिरप और दवाओं का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। कुछ नमूने एकत्र किए गए हैं। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से यह भी आग्रह किया है कि अगर उनके बच्चे बीमार पड़ें तो वे झोलाछाप डॉक्टरों से सलाह न लें और प्रमाणित डॉक्टरों से ही चिकित्सा सहायता लें। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके बच्चे शुद्ध पानी और स्वस्थ भोजन का सेवन करें।
 

