Liver, Kidney हुए फेल, रुक गया दिल...  फिर विदेश के बच्चे को भारत में आकर मिला नया जीवन

  • Updated: 13 Feb, 2026 11:13 AM
Liver, Kidney हुए फेल, रुक गया दिल...  फिर विदेश के बच्चे को भारत में आकर मिला नया जीवन

नारी डेस्क:उज़्बेकिस्तान का एक 14 साल का बच्चा दिलशोद लगभग दस साल से डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी से जूझ रहा था। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट की मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हार्ट के लिए शरीर के अलग-अलग हिस्सों में खून पंप करना मुश्किल हो जाता है और आखिर में 'जानलेवा हार्ट फेलियर' हो जाता है। अब इस बच्चे को मैकेनिकल हार्ट - एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस (LVAD) मिल गया है। वह भारत में LVAD डिवाइस पाने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। 


बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था बच्चा

यह नई सर्जरी गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में की गई थी। पिछले एक साल में बच्चे की बीमारी और खराब हो गई थी, एडवांस्ड हार्ट फेलियर के कारण उनकी रोज़मर्रा के छोटे-मोटे काम भी बहुत कम हो गए थे - यहां तक कि बिस्तर से उठना और थोड़ा चलना भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ देता था। हर दो हफ़्ते में, उन्हें अपने हार्ट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए ICU में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती थी, और चूंकि उनके देश में इस आखिरी स्टेज की हार्ट कंडीशन के लिए 'कोई इलाज' उपलब्ध नहीं था, इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि उन्हें या तो भारत के किसी एडवांस्ड सेंटर में इलाज करवाना चाहिए या किसी बुरी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए।


बच्चे के अंगों ने भी काम करना कर दिया था बंद

बच्चे के माता-पिता उन्हें लगभग दो महीने पहले गुड़गांव के आर्टेमिस हॉस्पिटल ले आए, जहां उन्हें पीडियाट्रिक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। उनकी हालत हर गुज़रते दिन के साथ खराब होती जा रही थी और पिछले 2 महीनों में उन्हें हार्ट फेलियर के कारण पीडियाट्रिक कार्डियक ICU में चार बार भर्ती कराया गया है। आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक बार 'कार्डियोजेनिक शॉक' हुआ, जहां उसके अंग (लिवर, किडनी) काम करना बंद करने लगे और फेल होने लगे क्योंकि दिल इन अंगों तक काफ़ी खून पंप नहीं कर पा रहा था। ऐसे में आर्टेमिस हॉस्पिटल ने कुछ ऐसा करने का फ़ैसला किया जो भारत में इस उम्र के बच्चे के लिए पहले कभी नहीं किया गया था - एक 'आर्टिफ़िशियल हार्ट पंप- LVAD' इम्प्लांट किया; ताकि उसकी जान बचाई जा सके।


जल्द अपने देश लौटेगा बच्चा

एक मुश्किल और जटिल सर्जरी के बाद जिसमें एक मैकेनिकल हार्ट पंप को दिल के मेन पंपिंग चैंबर से जोड़ना और फिर दूसरे सिरे (आउटफ़्लो) को एओर्टा से जोड़ना शामिल था - वह आर्टरी जो शरीर के अलग-अलग अंगों तक खून पहुंचाती है। पूरा पंप इतना छोटा होता है कि यह छाती के अंदर लगता है और स्किन से निकलने वाले एक छोटे तार के ज़रिए एक कंप्यूटराइज़्ड कंट्रोलर और बैटरी से जुड़ता है। जैसे ही डिवाइस चालू हुआ, इसने बाएं वेंट्रिकल से शरीर में खून पंप किया और कुछ ही दिनों में पीडियाट्रिक कार्डियक ICU में, उसके ऑर्गन ठीक होने लगे। सर्जरी के बाद, उसकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, ज़्यादातर समय बिस्तर पर रहने से, अब वह चल-फिर सकता है, सीढ़ियां चढ़-उतर सकता है, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और जल्द ही उसके अपने देश लौटने, स्कूल जाने, खेलने की उम्मीद है, लेकिन एक कंट्रोलर और एक बैटरी के साथ जो उसे याद दिलाएगी कि वह और उसका परिवार इस खतरनाक बीमारी से कितने मज़बूत रहे हैं।


बच्चे को ज्यादा देखभाल की जरूरत

इस प्रोसीजर पर कमेंट करते हुए, सर्जन, डॉ. असीम आर श्रीवास्तव, चीफ पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, ने कहा- "यह सर्जरी हमारे किए गए सबसे मुश्किल प्रोसीजर में से एक थी, और हालांकि यह हमारे लिए एक अहम सर्जिकल माइलस्टोन है, लेकिन यह किसी भी तरह से किसी एक की उपलब्धि नहीं है। यह नतीजा सिर्फ हॉस्पिटल में बहुत अच्छी टीमवर्क की वजह से मुमकिन हो पाया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों का LVAD लगाना खास तौर पर मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे का साइज़ छोटा होता है, उसे लंबे समय से दिल की बीमारी है, और सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। यह केस दिखाता है कि कैसे समय पर लिए गए क्लिनिकल फ़ैसले, अलग-अलग मेडिकल फ़ील्ड के बीच तालमेल और एडवांस्ड मेडिकल केयर जानलेवा हार्ट फ़ेलियर वाले बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं।

