10 February Rashifal: जानें किन राशियों के खुलेंगे सफलता के द्वार

नारी डेस्क : मंगलवार, 10 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार कुछ राशियों को धन और करियर में लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ को सेहत, खर्च और रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तृत राशिफल।

मेष राशि (Aries)

आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी। वाणी में संयम रखें, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है।

भाग्यशाली अंक: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बूंदी का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। शौक-मौज में ज्यादा खर्च हो सकता है। दबी हुई आय सामने आ सकती है। जीवनसाथी के साथ बिजनेस शुरू करने की योजना बनेगी। ईर्ष्या और दिखावे से बचें।

भाग्यशाली अंक: 6

शुभ रंग: सफेद/क्रीम

उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

इनकम के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। दोस्त किसी ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। वरिष्ठों से बहस से बचें।

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं और गणेश जी की पूजा करें।

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन लाभदायक रहेगा। परिवार और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। खुशखबरी मिलने के योग हैं। सेहत को नजरअंदाज न करें।

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रंग: सफेद/सिल्वर

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। सहयोगियों से सावधान रहें।

भाग्यशाली अंक: 1

शुभ रंग: नारंगी/सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

आज रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। कारोबार में फंसा पैसा वापस आ सकता है। बड़ों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ाई करें।

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: तुलसी के पौधे में दीप जलाएं।

तुला राशि (Libra)

विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। पार्टनरशिप में सोच-समझकर कदम उठाएं। तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। यात्रा से लाभकारी जानकारी मिलेगी।

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रंग: गुलाबी/सफेद

उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें और इत्र अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिन सामान्य रहेगा। किसी काम में निराशा हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सुधार की कोशिश करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

भाग्यशाली अंक: 8

शुभ रंग: मैरून

उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

दिन मिला-जुला रहेगा। बिजनेस में गति आएगी, लेकिन खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं। अचानक यात्रा के योग हैं। दिखावे से दूर रहें।

भाग्यशाली अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn)

भागदौड़ भरा दिन रहेगा। प्रॉपर्टी डील फाइनल हो सकती है। मेहनत ज्यादा रहेगी, फल कम मिलने से मन खिन्न हो सकता है।

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रंग: नीला/काला

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

बैंकिंग और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। नई नौकरी के योग हैं। बॉस से प्रशंसा मिलेगी। माता की सेहत का ध्यान रखें।

भाग्यशाली अंक: 8

शुभ रंग: नीला

उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

मीन राशि (Pisces)

भाग्य पूरा साथ देगा। बिजनेस में अचानक लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है। माता-पिता का सहयोग बना रहेगा।

भाग्यशाली अंक: 3

शुभ रंग: पीला/सुनहरा

उपाय: गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं।