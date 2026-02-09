Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 चीजों के बिना अधूरी है शिव पूजा

नारी डेस्क : महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना और रात्रि जागरण का महत्व बताया गया है। वैसे तो शिव पूजा में ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ खास चीजें ऐसी हैं, जिनके बिना शिव पूजन अधूरा माना जाता है।

महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व

महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात्रि कहा जाता है। साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने वैराग्य त्यागकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिन रात्रि जागरण कर शिव साधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

शिव पूजा में ये 3 चीजें हैं सबसे जरूरी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के दौरान ये तीन चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए।

जल (गंगाजल या शुद्ध जल): शिवलिंग पर जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जल से अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं।

बेलपत्र: बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है।

अक्षत (साबुत चावल): अक्षत समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। शिव पूजन में अक्षत अर्पित करने से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

महाशिवरात्रि पूजा की संपूर्ण सामग्री

महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए इन वस्तुओं की जरूरत होती है

शिवलिंग, सफेद वस्त्र

बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते

मदार पुष्प या फूलों की माला

गाय का दूध, दही, शक्कर, फल, मिठाई, घी

कमल और सफेद फूल

गंगाजल, भगवान शिव के वस्त्र

माता पार्वती के श्रृंगार का सामान और वस्त्र।

पूजा की हवन सामग्री

दान की वस्तुएं – वस्त्र, अन्न, गुड़, घी आदि

आरती के लिए दीपक, इलायची, पान-सुपारी

गाय का घी, कपूर, इत्र, लौंग

जनेऊ, चंदन, केसर, अक्षत

मौसमी फल, कुश का आसन, खस, अभ्रक

मौली, रक्षा सूत्र, भस्म, शहद, बेर

शिव चालीसा और शिव कथा की पुस्तक

भोग के लिए हलवा, ठंडाई, लस्सी।

महाशिवरात्रि की रात क्यों करते हैं जागरण?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महाशिवरात्रि की रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इस दौरान रीढ़ को सीधा रखकर जागृत और सजग रहना शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना गया है।

शिव साधना से मिलते हैं ये लाभ

महाशिवरात्रि की रात शिव साधना करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि इस दिन महादेव की आराधना करने से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

