जुबीन गर्ग का निधन, बहन की पुरानी दर्दनाक यादें फिर हुईं ताजा

नारी डेस्क: बॉलीवुड और असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। मात्र 52 साल की उम्र में उनका दुखद निधन हो गया, जिससे संगीत जगत और उनके चाहने वालों में गहरा शोक फैल गया है। खबरों के मुताबिक, जुबीन सिंगापुर में एक इवेंट में शामिल होने गए थे। वहां उन्होंने स्कूबा ड्राइविंग की, लेकिन इस दौरान एक दुर्घटना हो गई। स्कूबा ड्राइविंग के दौरान वह बेहोश हो गए और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस दुखद खबर के सामने आने के बाद जुबीन गर्ग की छोटी बहन जोंकी बो ठाकुर की पुरानी मौत की घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। बता दें कि जोंकी बो ठाकुर भी एक फेमस सिंगर और एक्ट्रेस थीं। साल 2002 में उनकी एक एल्बम "डिस्को" रिलीज हुई थी। उसी साल वह एक कॉन्सर्ट के लिए कार से जा रही थीं, जब रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

अब, 23 साल बाद जब जुबीन की भी अचानक मौत की खबर सामने आई है, तो गर्ग परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले बेटी और अब बेटे को खोने के बाद यह परिवार पूरी तरह से गमगीन है।

जुबीन गर्ग का करियर और योगदान

जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक ही नहीं, बल्कि संगीतकार, गीतकार, निर्देशक और अभिनेता भी थे। उन्होंने असमिया, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु और नेपाली जैसी कई भाषाओं में गाने गाए। जुबीन को असम के कल्चर आइकन के रूप में देखा जाता था और उन्होंने असमिया संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने फिल्म "गैरो" (2004) से डायरेक्शन में भी कदम रखा और कई सामाजिक मुद्दों पर आधारित म्यूजिक वीडियोज भी बनाए। जुबीन ने "या अली" (फिल्म: गैंगस्टर) जैसे कई सुपरहिट बॉलीवुड गाने दिए, जो आज भी लोगों की जुबां पर हैं।

प्रशंसकों और कलाकारों की प्रतिक्रिया

जुबीन गर्ग के निधन के बाद सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई है। कई बड़े फिल्मी सितारों, संगीतकारों और नेताओं ने उन्हें याद करते हुए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

जुबीन गर्ग ने अपने करियर में कई भाषाओं में गाने गाए और असमिया सिनेमा को एक नई पहचान दी। उनका जाना पूरे देश के लिए संगीत जगत की बड़ी क्षति है।