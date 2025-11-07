ऋतिक की एक्स वाइफ ने दिया मां काे कंधा, बेटे जायेद खान ने नम आंखों से दी विदाई

नारी डेस्क: दिग्गज अभिनेता-निर्देशक संजय खान की प्यारी पत्नी और अभिनेता जायेद खान व सुजैन खान की मां जरीन खान का शुक्रवार, 7 नवंबर को मुंबई में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जुहू श्मशान घाट पर किया गया और फ़िल्म जगत के करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। इस दौरान शोकाकुल जायेद खान अपनी दिवंगत मां की अर्थी को कंधा देते हुए देखे गए।



सुज़ैन और उनके बच्चे ज़रीन की अंतिम यात्रा के दौरान उनके पार्थिव शरीर के पास ही रहे। संजय खान, जो भावुक और कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, पूरे समारोह में उनके परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद रहे। सुजैन के पूर्व पति ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद के साथ शोक संतप्त परिवार के साथ अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बॉलीवुड सितारे बॉबी देओल और जैकी श्रॉफ ज़रीन को अंतिम विदाई देने के लिए जायद के घर जाते देखे गए।



ज़रीन के घर के आसपास जमा हुए पपराज़ी को देखकर जैकी भी अपना आपा खोते हुए देखे गए। उन्होंने उनसे ज़्यादा न करने के लिए कहा और कह- "अब बंद करो यह तमाशा (यह बकवास बंद करो)।" शोक व्यक्त करने पहुंचे लोगों में काजोल, रानी मुखर्जी, बॉबी देओल, सोनल चौहान, तनीषा मुखर्जी, जैकी भगनानी, मनीषा कोइराला, पत्नी प्रज्ञा के साथ फिल्म निर्माता अभिषेक कपूर, निर्देशक संजय गुप्ता, अली गोनी, जैस्मीन भसीन, सुजैन के प्रेमी अर्सलान गोनी और निर्माता शबीना खान शामिल थे।



ज़रीन कटरक की बात करें तो उन्होंने 1966 में बॉलीवुड स्टार संजय खान से शादी की थी। उनके चार बच्चे हैं- जायेद खान, सुजैन खान, फराह खान अली और सिमोन अरोड़ा। वह बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की पूर्व सास भी थीं, जिन्होंने 2000 की शुरुआत में उनकी बेटी सुजैन से शादी की थी। हालांकि पेशेवर तौर पर जरीन खान एक अभिनेत्री नहीं थीं, लेकिन उन्होंने 1963 में रिलीज़ हुई 'तेरे घर के सामने' में देव आनंद की सेक्रेटरी जेनी फर्नांडीस की भूमिका निभाई थी। जरीन खान ने वर्षों तक एक स्टार पत्नी और अपने बच्चों की एक मज़बूत, स्वतंत्र माँ होने की अपनी सामाजिक स्थिति का आनंद लिया। उनकी बेटी सुज़ैन खान एक जानी-मानी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ज़रीन खुद डिजाइन और वास्तुकला में गहरी रुचि रखती थीं।



