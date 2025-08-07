युवक की साइको इंस्टा स्टोरी ने उड़ाए होश, लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए कर दी बिल्ली की हत्या

नारी डेस्क: केरल के पलक्कड़ ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसा कंटेंट पोस्ट किया, जिसे देखकर लोग चौंक गए। एक व्यक्ति द्वारा बिल्ली की बेरहमी से हत्या कर उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है, व्यक्ति जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट से मचा हड़कंप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवक ने अपने सोशल मीडिया स्टोरी में कुछ ऐसा लिखा जिससे जानवरों के प्रति संवेदनशीलता रखने वाले लोगों को गहरा धक्का लगा। उसकी इस हरकत को कई लोगों ने अमानवीय और मानसिक रूप से असंतुलित व्यवहार बताया है।

यह स्टोरी जैसे ही वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। PETA और अन्य पशु कल्याण संगठनों ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान हो गई है और वह तमिलनाडु में छिपा हुआ हो सकता है। उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है और टीमों को रवाना किया गया है।

क्या कहता है कानून?

भारत में पशु क्रूरता को रोकने के लिए कई कानून मौजूद हैं। भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 325 के तहत किसी जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। इसके तहत 5 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही, यह मामला पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act) के अंतर्गत भी दर्ज हो सकता है, जिसमें जानवरों को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने पर अतिरिक्त दंड का प्रावधान है।

सामाजिक स्तर पर बढ़ती चिंता

यह मामला सिर्फ कानून का ही नहीं, बल्कि समाज में बेजुबान जानवरों के प्रति जागरूकता और संवेदना की कमी की ओर भी इशारा करता है। ऐसे मामलों से यह ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी अपने आस-पास हो रही ऐसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहें और समय पर संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।

सोशल मीडिया पर उठी सख्त सज़ा की मांग

नेटिज़न्स ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे। साथ ही, कई यूज़र्स ने यह मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया में उठाने की भी अपील की है।

यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बेजुबान जानवरों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि वह मानवता और करुणा को बनाए रखे और ऐसी घटनाओं को रोकने में अपनी भूमिका निभाए।

अगर आपको अपने आसपास किसी भी जानवर के साथ गलत व्यवहार होता दिखे, तो पुलिस या किसी पशु सुरक्षा संस्था से तुरंत संपर्क करें।