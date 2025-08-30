01 SEPMONDAY2025 7:55:29 AM
जवां त्वचा और फिट बॉडी पाने के लिए, मलाइका अरोड़ा का डिटॉक्स ड्रिंक अपनाएं

  • Updated: 30 Aug, 2025 02:36 PM
जवां त्वचा और फिट बॉडी पाने के लिए, मलाइका अरोड़ा का डिटॉक्स ड्रिंक अपनाएं

नारी डेस्क : बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा अपनी फिट बॉडी और चमकदार, जवां त्वचा के लिए लाखों लोगों की प्रेरणा हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि उनकी इस सुंदरता का राज महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। मलाइका अपनी स्किन और हेल्थ का राज एक बेहद आसान घरेलू नुस्खे को मानती हैं। उनका सुबह का डिटॉक्स ड्रिंक, जो सिर्फ तीन साधारण रसोई की चीजों से बनता है जीरा, अजवाइन और सौंफ।

क्यों जरूरी है अच्छा पाचन?

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि अच्छे पाचन और खूबसूरत त्वचा का सीधा संबंध है। जब पेट और आंतें सही तरह से काम करती हैं, तो शरीर से विषैले पदार्थ आसानी से निकल जाते हैं और इसका असर सीधा चेहरे पर दिखता है। वहीं, अगर पाचन बिगड़ जाए तो चेहरे पर मुंहासे, दाग-धब्बे और थकान जैसी समस्याएं नजर आने लगती हैं। यानी, अगर आंतें स्वस्थ हैं, तो त्वचा भी भीतर से दमकती है।

1. जीरा पाचन को तेज करने वाला

जीरा पाचन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद थाइमोल (Thymol) नामक प्राकृतिक तत्व लार के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे खाना पेट में पहुंचने से पहले ही टूटना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जीरा अपच, मतली और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में असरदार है। यह पित्त स्राव को भी उत्तेजित करता है, जिससे वसा (फैट) आसानी से पच जाता है। खासतौर पर भारी खाना खाने के बाद जीरे का सेवन पेट को हल्का और आरामदायक महसूस कराता है।

2. अजवाइन गैस और एसिडिटी का इलाज

अजवाइन को पाचन की शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसका सेवन गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से तुरंत राहत देता है। अजवाइन पाचन अग्नि को तेज करती है, जिससे शरीर में जमा भारीपन और सुस्ती कम हो जाती है। यही वजह है कि यह पेट की बीमारियों के लिए खासतौर पर असरदार मानी जाती है और रोजमर्रा के खाने के बाद इसका इस्तेमाल फायदेमंद होता है।

3. सौंफ ठंडक और संतुलन देने वाली

सौंफ अपने ठंडे गुणों के कारण खास मानी जाती है। यह जीरे और अजवाइन की गर्म तासीर को संतुलित करती है और पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देती है। इसके सेवन से ऐंठन, पेट दर्द, कब्ज और आईबीएस जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार, सौंफ तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में मददगार है। साथ ही यह शरीर को अंदर से ठंडक और आराम भी देती है।

मलाइका का डिटॉक्स ड्रिंक 

सामग्री

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच अजवाइन

1 छोटा चम्मच सौंफ

नींबू रस की कुछ बूंदें (वैकल्पिक)

तरीका

1. सबसे पहले जीरा, अजवाइन और सौंफ को हल्का सा भून लें।

2. इन्हें एक गिलास पानी में डालकर रातभर भिगो दें।

3. सुबह इस पानी को 5–7 मिनट तक उबाल लें।

4. पानी को छान लें और गुनगुना रहते ही धीरे-धीरे पिएं।

5. चाहें तो इसमें नींबू की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं।

क्यों अपनाएं यह ड्रिंक?

यह डिटॉक्स ड्रिंक शरीर से विषैले तत्वों (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। इसके नियमित सेवन से पेट हल्का और एक्टिव महसूस होता है, साथ ही त्वचा पर भी प्राकृतिक निखार आता है। अगर इसे रोजाना सुबह की दिनचर्या में शामिल किया जाए तो धीरे-धीरे स्वास्थ्य और त्वचा दोनों पर सकारात्मक असर साफ नजर आने लगता है।

मलाइका अरोड़ा की फिटनेस और स्किन ग्लो का राज किसी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि रसोई में छिपा है। जीरा, अजवाइन और सौंफ से बना यह साधारण लेकिन असरदार ड्रिंक यह साबित करता है कि स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। बस सही दिनचर्या और घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप भी भीतर से सेहतमंद और बाहर से खूबसूरत दिख सकते हैं।

