ISKCON मंदिर में युवक ने सबके सामने खाया KFC का फ्राइड चिकन, Video वायरल होते ही मचा हंगामा

नारी डेस्क: लंदन में स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) का मशहूर शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट गोविंदा इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स इस पवित्र और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में जाकर बाहर से लाया हुआ KFC का फ्राइड चिकन खा रहा है। यह घटना सिर्फ एक अनुचित व्यवहार नहीं बल्कि धार्मिक आस्थाओं के लिए एक अपमान और जानबूझकर किया गया 'हेट एक्ट' बताया जा रहा है। लोग इसे धार्मिक असहिष्णुता का भी गंभीर उदाहरण मान रहे हैं।

वीडियो में क्या देखा गया?

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक अफ्रीकी-ब्रिटिश व्यक्ति गोविंदा रेस्टोरेंट में आता है। सबसे पहले वह स्टाफ से पूछता है, "Hi, is this a vegan restaurant?" यानी क्या यह वेगन रेस्टोरेंट है? स्टाफ जवाब देती है, "Yes," यानी हां, यह एक वेगन रेस्टोरेंट है। इसके बाद वह फिर पूछता है, "So, there’s no meat – nothing here?" (तो यहाँ मांस कुछ भी नहीं परोसा जाता?) स्टाफ ने साफ़-साफ़ कहा, "No meat. No onion. No garlic," यानी यहां मांस, प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं परोसा जाता।

Horrendous. 😳😡



This African-British youth entered into ISKCON’s Govinda restaurant - knowingly that it’s pure Veg restaurant - asked if there’s meat available, then pulled out his KFC box and not only ate chicken (chewed like a 🐷), but also offered others working/eating in… pic.twitter.com/TtPJz9Jg7m — Tathvam-asi (@ssaratht) July 19, 2025

रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन खाना शुरू किया

स्टाफ के जवाब सुनने के बाद भी वह व्यक्ति अपनी जेब से एक KFC का चिकन बॉक्स निकालता है और वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर फ्राइड चिकन खाना शुरू कर देता है। यह देखकर वहां मौजूद ग्राहक और स्टाफ हैरान रह जाते हैं। व्यक्ति ने यहां तक कि दूसरों को भी चिकन खाने के लिए ऑफर किया जिससे वहां माहौल और भी नासमझ और तनावपूर्ण हो गया।

विरोध करने पर भी नहीं माना

जब एक ग्राहक ने उस व्यक्ति को टोका और कहा, "माफ़ कीजिए, आप जो कर रहे हैं वह इस जगह के नियमों के खिलाफ है और यह सही नहीं है," तब भी वह व्यक्ति नहीं रुका। उसने अपनी हरकतों को जारी रखा। इस स्थिति को देखते हुए रेस्टोरेंट के सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। सुरक्षा गार्ड ने जाकर उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया।

गोविंदा और इस्कॉन की मर्यादा पर हमला

गोविंदा रेस्टोरेंट इस्कॉन की धार्मिक मान्यताओं और विचारधारा पर आधारित है। इस रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाता है जिसमें मांस, प्याज और लहसुन जैसे पदार्थों का सख्त प्रतिबंध है। ऐसे पवित्र और धार्मिक स्थान पर बाहर से मांस लाकर खाना और दूसरों को खिलाने की कोशिश करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि हिंदू आस्थाओं पर सीधा हमला माना जा रहा है।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस व्यक्ति की कड़ी आलोचना की है। इसे धार्मिक असहिष्णुता और सम्मान की अवहेलना का गंभीर मामला बताया जा रहा है। बहुत से लोग इसे जानबूझकर की गई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत मान रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं।