Winter स्पेशल सोंठ की पंजीरी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 20 Dec, 2025 06:00 PM
नारी डेस्क : सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन बेहद जरूरी होता है। ऐसे मौसम में सोंठ की पंजीरी एक पारंपरिक और सेहतमंद रेसिपी मानी जाती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है और ठंड से बचाने में मदद करती है। देसी घी, सूखे मेवे, गोंद और सोंठ से बनी यह पंजीरी इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ कमजोरी दूर करने में भी बेहद फायदेमंद होती है।

Servings - 10

सामग्री (Ingredients)

देसी घी – 2 टेबलस्पून

बादाम – 50 ग्राम

काजू – 50 ग्राम

देसी घी – 2 छोटी चम्मच

गोंद (खाने वाला) – 40 ग्राम

देसी घी – 2 टेबलस्पून

छुहारे – 50 ग्राम

किशमिश – 50 ग्राम

देसी घी – 2 छोटी चम्मच

सूखा कसा नारियल – 100 ग्राम

देसी घी – 1 टेबलस्पून

खरबूजे के बीज – 25 ग्राम

खसखस – 1 टेबलस्पून

देसी घी – 2 छोटी चम्मच

सोंठ (सूखी अदरक पाउडर) – 1 टेबलस्पून

पिसी हुई चीनी – 60 ग्राम

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि (Preparation Method)

1. एक कड़ाही में 2 टेबलस्पून देसी घी गरम करें। उसमें बादाम और काजू डालकर 3–4 मिनट हल्का सुनहरा होने तक भून लें। निकालकर अलग रखें।

2. दूसरी कड़ाही में 2 छोटी चम्मच घी डालें और खाने वाला गोंद डालकर 2 मिनट कुरकुरा होने तक भून लें। अलग निकाल लें।

3. अब एक अलग कड़ाही में 2 टेबलस्पून घी डालें, उसमें छुहारे डालकर 2–3 मिनट भूनें। फिर किशमिश डालें और 1 मिनट भूनकर निकाल लें।

4. एक और कड़ाही में 2 छोटी चम्मच घी गरम करें, उसमें सूखा कसा नारियल डालकर 3–4 मिनट हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

5. अब 1 टेबलस्पून घी में खरबूजे के बीज डालकर 2 मिनट भूनें, फिर खसखस डालें और 2–3 मिनट भूनकर अलग रखें।

6. आख़िर में 2 छोटी चम्मच घी में सोंठ डालें और धीमी आंच पर 2–3 मिनट भून लें। ध्यान रखें कि सोंठ जले नहीं।

7. अब एक बड़े बर्तन में सभी भुनी हुई सामग्री डालें—मेवे, गोंद, छुहारे, किशमिश, नारियल, बीज, सोंठ और पिसी हुई चीनी।

8. सबको अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी चीज़ें बराबर मिक्स हो जाएं।

9. पंजीरी तैयार है। इसे तुरंत खा सकते हैं या

10. किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर 15–20 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं।

