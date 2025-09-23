23 SEPTUESDAY2025 11:40:35 AM
Nari

सोनम रघुवंशी ने राजा को क्यों मारा? जानने के लिए दोनों परिवार देखना चाहते हैं चार्जशीट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Sep, 2025 10:21 AM
सोनम रघुवंशी ने राजा को क्यों मारा? जानने के लिए दोनों परिवार देखना चाहते हैं चार्जशीट

नारी डेस्क:  इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। शिलॉन्ग पुलिस की एसआईटी ने चार्जशीट पेश कर दी है। राजा का परिवार और सोनम का भाई गोविंद चाहते हैं कि वे चार्जशीट देखें ताकि पता चले कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलॉन्ग पुलिस की एसआईटी ने चार्जशीट पेश कर दी है। अब राजा का परिवार और सोनम का भाई गोविंद दोनों ही यह जानना चाहते हैं कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। गोविंद ने बताया कि उन्होंने अभी तक कोई वकील नहीं किया है और 26 सितंबर तक चार्जशीट देखने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक वकील हायर कर रखा है और वह भी चार्जशीट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद यह है कि चार्जशीट देखकर पता चले कि मामले में क्या लिखा है और उनके परिवार को न्याय कैसे मिल सकता है।

चार्जशीट देखने के बाद तय होगी अगली प्रक्रिया

गोविंद ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि उनकी बहन ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बताया कि चार्जशीट मिलने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। यदि चार्जशीट वकील के माध्यम से मिलेगी तो वे वकील हायर करेंगे। उनका उद्देश्य है कि उन्हें भी चार्जशीट मिले और वे पूरी स्थिति समझ सकें।

PunjabKesari

राजा के परिजनों की प्रतिक्रिया

राजा के परिवार वाले भी चार्जशीट देखना चाहते हैं। विपिन रघुवंशी ने बताया कि वे चाहते हैं कि राजा के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए उन्होंने पहले ही एक वकील हायर कर रखा है और चार्जशीट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

11 मई राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। 20 मई दोनों हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय रवाना हुए। 22 मई  दोनों सोहरा की यात्रा पर निकले।
24 मई  परिवार से संपर्क टूट गया। 2 जून राजा का शव खाई में मिला।

राजा रघुवंशी को मरवाने के बाद उसे आखिरी विदाई देने भी पहुंचा सोनम का बायफ्रेंड, प्रेमिका के परिवार को दिया सहारा

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पाया गया कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी। इस मामले में चार्जशीट देखने के बाद ही परिवार और कानूनी प्रतिनिधि आगे की रणनीति तय करेंगे।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it