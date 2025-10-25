25 OCTSATURDAY2025 3:23:30 PM
Nari

व्हाइट सॉस Rice कैसरोल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 25 Oct, 2025 12:53 PM
व्हाइट सॉस Rice कैसरोल

नारी डेस्क : अगर आप चावल से कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो व्हाइट सॉस राइस कैसरोल एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें मलाईदार व्हाइट सॉस, रंग-बिरंगी सब्ज़ियां और हर्ब्स का तड़का इसे रेस्टोरेंट जैसी डिश बना देता है। यह डिश न केवल दिखने में सुंदर लगती है बल्कि खाने में बेहद हल्की और स्वाद से भरपूर होती है।

Servings - 3

PunjabKesari

सामग्री

पानी – 1 लीटर

तेल – 1 बड़ा चम्मच

नमक – 1 छोटी चम्मच

चावल – 160 ग्राम

मक्खन – 1 बड़ा चम्मच

हरी शिमला मिर्च – 50 ग्राम

लाल शिमला मिर्च – 50 ग्राम

स्वीट कॉर्न – 60 ग्राम

गेहूं का आटा – 1½ बड़ा चम्मच

दूध – 300 मिलीलीटर

चिली फ्लेक्स – 1 छोटी चम्मच

ओरिगैनो – 1 छोटी चम्मच

काली मिर्च – ¼ छोटी चम्मच

नमक – ½ छोटी चम्मच

मक्खन – 1 बड़ा चम्मच (राइस के लिए)

चिली फ्लेक्स – ½ छोटी चम्मच

ओरिगैनो – ½ छोटी चम्मच

बेसिल की पत्तियां – 1 बड़ा चम्मच

नमक – ¼ छोटी चम्मच

चेरी टमाटर – 1

सजावट के लिए – बेसिल की पत्तियां

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

बनाने की विधि

1. एक कड़ाही में 1 लीटर पानी उबालें। उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच नमक और 160 ग्राम चावल डालें। इसे 15–18 मिनट तक उबालें।

2. गैस बंद करें, चावल को छान लें और 10 मिनट तक ठंडा होने दें।

3. अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन गरम करें। उसमें 50 ग्राम हरी शिमला मिर्च, 50 ग्राम लाल शिमला मिर्च और 60 ग्राम स्वीट कॉर्न डालें। इन्हें 1 मिनट तक हल्का भून लें।

4. अब इसमें 1½ बड़ा चम्मच गेहूं का आटा डालें और अच्छे से मिलाएं।

5. इसके बाद धीरे-धीरे 300 मिलीलीटर दूध डालते हुए चलाएं, जब तक सॉस थोड़ा गाढ़ा न हो जाए।

6. इसमें 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच ओरिगैनो और ½ छोटी चम्मच नमक डालें। अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें।

7. अब एक अलग पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन गरम करें। उसमें ½ छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और ½ छोटी चम्मच ओरिगैनो डालें।

8. इसमें उबले हुए चावल और 1 बड़ा चम्मच बेसिल की पत्तियां डालें। अच्छी तरह मिलाएं और ¼ छोटी चम्मच नमक डालें। फिर गैस बंद कर दें।

9. अब एक सर्विंग बाउल या ओवन-सेफ डिश में पहले एक परत राइस की लगाएं, फिर उस पर तैयार व्हाइट सॉस डालें। इसी तरह दूसरी परत भी बनाएं।

10. ऊपर से एक चेरी टमाटर रखें।

11. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और डिश को 3–5 मिनट तक बेक करें।

12. ओवन से निकालकर बेसिल की पत्तियों से सजाएं।

13. गरमा-गरम परोसें और आनंद लें!

 नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum


 

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it