अपने लाल को खो चुकी विनय नरवाल की मां का संदेश- ऐसे ही बदल लेते रहो भारत माता के वीर बेटों

नारी डेस्क: जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में मारे गए लोग वापस तो नहीं आ सकते लेकिन आज उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। आज भारत ने उन आतंकियों से बदला ले ही लिया जिनका पहलगाम हमले के पीछे हाथ था। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने की खबर जैसे ही भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को मिली तो उन्हें इस बात का सुकून मिल गया कि उनके बेटे की मौत व्यर्थ नहीं गई।

#WATCH | Karnal, Haryana | On #OperationSindoor, Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal's father Rajesh Narwal says,"The Govt of India has taken the right step. They will always remember this strike. This Operation was named aptly. With this action, all 26 families will get… pic.twitter.com/vloyO5QvyR — ANI (@ANI) May 7, 2025



पहलगाम हमले में शहीद हुए विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा- "भारत सरकार ने सही कदम उठाया है। वे इस स्ट्राइक को हमेशा याद रखेंगे। इस ऑपरेशन का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। इस कार्रवाई से सभी 26 परिवारों को एक साथ आने में मदद मिलेगी।" उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी का शुक्रिया अदा भी किया।



राजेश नरवाल ने कहा कि "जब ये हादसा हुआ तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे सरकार पर भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। सरकार ने आज वो काम करके दिखाया, जिनके लाल चले गए उनका जीवन वापिस नहीं आ सकता लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा कुछ हो कि कायराना हरकत दोबारा ना हो। भारत सरकार का ये कदम बिल्कुल सही है"।

#WATCH | Karnal | " My whole family is with Modi Sahab, who has taken revenge today. I want to tell the Armed Forces personnel to keep moving forward. Today, a tribute has been paid to all those who lost their lives," says Asha Narwal, mother of Indian Navy Lieutenant Vinay… pic.twitter.com/rkEoQbJLVC — ANI (@ANI) May 7, 2025

विनय नरवाल की मां ने भी सेना को एक संदेश दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा- "मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूं कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए...जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है."।

VIDEO | As Indian armed forces have launched 'Operation Sindoor' targeting terror infrastructure in Pakistan, Pahalgam terror attack victim Lt Vinay Narwal's father-in-law Sunil Swami says, "We got a good news, we were waiting, Himanshi was asking when the revenge would be taken.… pic.twitter.com/E1KEDws4ll — Press Trust of India (@PTI_News) May 7, 2025



वहीं, विनय नरवाल के ससुर सुनील स्वामी ने कहा- "हमें अच्छी खबर मिली है, हम इंतजार कर रहे थे, हिमांशी बार-बार पूछती थी कि कब बदला लिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि सरकार ने यह कदम उठाया है और हम सरकार पर पूरा विश्वास रखते हैं। हमें उम्मीद है कि अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई बहन या बेटी का 'सिंदूर' न मिटे। हमारा पूरा परिवार और देश इस कदम से राहत महसूस करेगा।"