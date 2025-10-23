Veg सुशी बॉल्स

नारी डेस्क : अगर आप कुछ हेल्दी, टेस्टी और यूनिक स्नैक ट्राय करना चाहते हैं, तो वेज सुशी बॉल्स आपके लिए एक परफेक्ट डिश है। यह जापानी डिश का भारतीय ट्विस्ट वाला वर्ज़न है, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसमें चावल, तिल, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और मेयोनेज़ जैसे स्वादिष्ट व पौष्टिक सामग्री का उपयोग किया जाता है।

Servings - 4

सामग्री

सफेद तिल – 2 चम्मच

काले तिल – 2 चम्मच

पानी – 500 मिलीलीटर

चावल – 70 ग्राम

तिल का तेल – 1 चम्मच

रेड चिली सॉस – 1 बड़ा चम्मच

लाइट सोया सॉस – 45 मिलीलीटर

सिरका – 1 चम्मच

अदरक का तेल (Gingerly oil) – 1 बड़ा चम्मच

पिसी हुई चीनी – ½ चम्मच

स्वीट कॉर्न – 2 बड़े चम्मच

शिमला मिर्च (Bell pepper) – 2 बड़े चम्मच

नमक – ¼ चम्मच

पिसी हुई चीनी – ¼ चम्मच

सिरका – ½ चम्मच

पर्पल कैबेज (बैंगनी पत्ता गोभी) – 1 बड़ा चम्मच

मेयोनेज़ – 1 बड़ा चम्मच

विधि

1. एक पैन में 2 चम्मच सफेद तिल और 2 चम्मच काले तिल डालकर 2–3 मिनट तक सूखा भून लें। गैस से उतारकर अलग रख दें।

2. एक पैन में 500 मिलीलीटर पानी गर्म करें। इसमें 70 ग्राम चावल डालकर अच्छे से चलाएं।

3. अब इसमें 1 चम्मच तिल का तेल डालें, मिलाएं और 15–20 मिनट तक उबालें जब तक चावल पक न जाएं।

4. गैस से उतारकर चावल को छान लें और 15–20 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

5. एक छोटे कटोरे में 45 मिलीलीटर लाइट सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, 1 बड़ा चम्मच अदरक का तेल और ½ चम्मच पिसी चीनी डालें। अच्छी तरह मिलाकर सॉस तैयार करें।

6. अब उबले हुए चावल को एक बाउल में लें। इसमें 2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च, ¼ चम्मच नमक और ¼ चम्मच पिसी हुई चीनी डालें। सबको अच्छे से मिलाएं।

7. अब मिश्रण का थोड़ा भाग हाथ में लेकर बॉल के आकार में बना लें। इन बॉल्स को भुने हुए तिल में रोल करके कोट करें।

8. अब सुशी बॉल्स के ऊपर हल्का मेयोनेज़ और रेड चिली सॉस डालें।

9. तैयार सॉस के साथ स्वादिष्ट वेज सुशी बॉल्स परोसें।

