अभी नहीं खुला मां वैष्णो देवी का दरबार , क्या इस नवरात्रि भक्तों को नहीं आएगा मां का बुलावा?

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के आधार शिविर कटरा से 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णोदेवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा आज लगातार 21वें दिन स्थगित रही। श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा- "कल से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है।" श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहें।"



26 अगस्त को अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 34 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर तीर्थयात्री थे और कई घायल हो गए थे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के कारणों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया है। जम्मू-कश्मीर जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो उपराज्यपाल सिन्हा को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।



इससे पहले, 13 सितंबर को, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने 22 सितंबर से शुरू होने वाले नौ दिवसीय नवरात्रों की शुरुआत से पहले और आगामी नवरात्रों के दौरान निर्बाध तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए आध्यात्मिक विकास केंद्र, कटरा में एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नवरात्रि अब कुछ ही दिनों में नज़दीक आ रही है और बोर्ड को पवित्र तीर्थस्थल के साथ-साथ आधार शिविर कटरा में भी श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ की उम्मीद है। इस प्रकार, उन्होंने नवरात्र उत्सव के दौरान सभी हितधारकों के बीच तालमेल पर ज़ोर दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में बिना किसी परेशानी के तीर्थयात्रा के लिए विभिन्न मोर्चों पर कार्रवाई करने का भी आह्वान किया।

