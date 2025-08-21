वैष्णो देवी यात्रा में बड़ा हादसा: श्रद्धालुओं से भरी बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 40 लोग घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रहे थे। हादसा तब हुआ जब उनकी बस का टायर फट गया और बस अनियंत्रित होकर लगभग 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई।

हादसे का पूरा मामला

बस कठुआ से कटरा की ओर जा रही थी। जतवाल गांव के पास अचानक बस का टायर फट गया, जिससे चालक का नियंत्रण टूट गया और बस 30 फीट नीचे एक पुल से गिर गई। इस दौरान बस में बच्चे, महिलाएं और अन्य यात्री सवार थे। यह हादसा रात के करीब डेढ़ बजे हुआ।

जम्मू-कश्मीर के सांबा में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बस में माता वैष्णोंदेवी जाने वाले श्रद्धालु बैठे थे. दुर्घटना में 1 व्यक्ति के दुखद मृत्यु और 40 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है.

राहत और बचाव कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और घायल यात्रियों को तुरंत सांबा के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

श्रद्धालुओं की यात्रा की जानकारी

यात्रियों ने बताया कि वे 18 अगस्त को अपने घर से निकले थे। उन्होंने पहले चामुंडा देवी और ज्वालाजी मंदिर में दर्शन किए थे, उसके बाद वे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रहे थे। दुर्भाग्य से रास्ते में यह हादसा हो गया।

वर्तमान स्थिति

हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है जबकि अन्य यात्रियों को चोटें आई हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है ताकि सभी घायल सुरक्षित रहें और उनकी मदद की जा सके।