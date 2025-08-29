01 SEPMONDAY2025 7:54:17 AM
वैष्णो देवी में 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन ? श्राइन बोर्ड ने दिया दिया इसका जवाब

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Aug, 2025 09:27 AM
वैष्णो देवी में 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन ? श्राइन बोर्ड ने दिया दिया इसका जवाब

नारी डेस्क: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने मौसम संबंधी सलाह की अनदेखी और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर यात्रा जारी रखने की अनुमति देने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन से पहले दोपहर में तीर्थयात्रा रोक दी गई थी।हालांकि, बोर्ड ने आपदा में हुई मौतों की संख्या के बारे में विवरण साझा नहीं किया। बादल फटने से हुए भूस्खलन ने कटरा क्षेत्र की त्रिकुटा पहाड़ियों में अधकुंवारी स्थित मंदिर के मार्ग को प्रभावित किया, जिसमें 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।

PunjabKesari
बोर्ड ने गुरुवार रात एक बयान में कहा- "कल से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स प्रसारित हो रही हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि मौसम संबंधी सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई। बोर्ड 26 अगस्त को हुई प्राकृतिक आपदा में तीर्थयात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर गहरा दुःख और पीड़ा व्यक्त करता है, और मीडिया रिपोर्टों द्वारा फैलाई जा रही धारणा को दूर करने के लिए सही तथ्यात्मक स्थिति को रिकॉर्ड पर रखता है। बोर्ड इन आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए स्पष्ट रूप से इनकार करता है।"

PunjabKesari

बोर्ड ने कहा कि 26 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे तक मौसम साफ़ और तीर्थयात्रा के लिए अनुकूल रहा, इस दौरान यात्रा सामान्य रूप से चलती रही। यहां तक कि हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उस समय सुचारू रूप से चल रही थीं। बोर्ड ने अपनी स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पूरे मार्ग पर अपने प्रवर्तन कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन कार्यबल को तैनात करके व्यापक व्यवस्था की थी, और मौसम संबंधी अपडेट पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। बयान में आगे कहा गया है- "मध्यम बारिश का पूर्वानुमान मिलते ही पंजीकरण तुरंत स्थगित कर दिए गए। ज़्यादातर यात्री पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद वापस ट्रैक पर आगे बढ़ रहे थे। तब तक हज़ारों यात्री रास्ते में कटरा वापस अपनी तीर्थयात्रा सुचारू रूप से पूरी कर चुके थे।"

PunjabKesari

बयान में आगे बताया गया है कि कई तीर्थयात्री पुराने ट्रैक पर निर्धारित पड़ावों पर रास्ते में बने आश्रय शेडों में रुके। ये वे पड़ाव और हिस्से हैं जो पहले कभी भूस्खलन की चपेट में नहीं आए। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ये पड़ाव ट्रैक के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में विशेष रूप से बनाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि कटरा और अधकुंवारी (ताराकोट होते हुए) के बीच नया ट्रैक, जो भूस्खलन और मौसम संबंधी व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए 24 अगस्त से ही बंद कर दिया गया था।
 

