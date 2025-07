वडोदरा में कहर बनकर टूटा पुल: 11 लोगों की दर्दनाक मौत से मातम का माहौल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी

नारी डेस्क: गुजरात के वडोदरा में 9 जुलाई 2025 को एक बड़ा हादसा हुआ, जब महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, और यह आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। गंभीरा पुल, जो वडोदरा और आणंद जिलों को जोड़ता था, मंगलवार को अचानक गिर गया। यह पुल करीब 43 साल पुराना था और 100 से ज्यादा गांवों के लोग इसी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। हादसे के वक्त कई लोग पुल पर मौजूद थे, जो अचानक हुए हादसे का शिकार हो गए।

घटना के तुरंत बाद पुलिस, एनडीआरएफ, और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। अब तक 11 शवों को नदी से बाहर निकाला जा चुका है। वडोदरा के कलेक्टर अनिल धमेलिया खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

#WATCH | Padra, Gujarat | Morning visuals from the site of the collapse of the Gambhira bridge on the Mahisagar river, connecting Vadodara and Anand.



As per the latest death toll, 11 bodies have been recovered so far. Rescue operation underway. pic.twitter.com/592u0QhiwZ