उर्वशी रौतेला को बड़ा झटका! लंदन एयरपोर्ट से 70 लाख के गहने चोरी, दो साल पहले भी लगी थी धोखा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 31 Jul, 2025 04:23 PM
 नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने दावा किया है कि लंदन के गैटविक एयरपोर्ट से उनका 70 लाख रुपये के गहनों से भरा लग्जरी सूटकेस चोरी हो गया है। उर्वशी विंबलडन टेनिस मैच देखने लंदन गई थीं, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका बैग लगेज बेल्ट से गायब हो गया। उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन बैग नहीं मिला।

उर्वशी की टीम ने एक बयान जारी कर पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुंबई से उड़ान के बाद लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर उनके बैग का अचानक पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उनके पास बैगेज टैग और टिकट थे, बावजूद इसके उनका बैग लगेज बेल्ट से गायब हो गया। यह एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक है।

टीम ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों और एमिरेट्स एयरलाइंस से मदद मांगी, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। उर्वशी ने कहा कि यह केवल उनका बैग खोने का मामला नहीं है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान का सवाल है।

दो साल पहले भी उर्वशी को धोखा लगा था

यह पहली बार नहीं है जब उर्वशी रौतेला को चोरी का सामना करना पड़ा हो। साल 2023 में अहमदाबाद में इंड-पाक मैच के दौरान उनका 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन चोरी हो गया था। उस समय उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन इस घटना को लेकर उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया था।

उर्वशी पर पहले भी लगे थे चोरी के आरोप

सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि उर्वशी रौतेला पर खुद कंटेंट चोरी करने के आरोप भी लग चुके हैं। 2020 में एक विदेशी लेखक ने उन्हें अपने कंटेंट चोरी करने के लिए फटकारा था। उर्वशी ने कहा था कि यह उनके सोशल मीडिया टीम की गलती थी। इसके अलावा, उन पर कई बार बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट चुराने के भी आरोप लगे हैं। उर्वशी रौतेला के लिए ये मुश्किल दिन हैं, जहां न सिर्फ उनका कीमती सामान चोरी हुआ है, बल्कि उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं। उन्होंने घटना की शिकायत की है और न्याय की उम्मीद कर रही हैं।

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारियों या एक्सपर्ट से सलाह लें।  

