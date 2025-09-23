Pregnancy में खा रही हैं टाइलेनॉल Medicine तो पड़ सकता है उल्टा असर!

नारी डेस्क : गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अपने खान-पान से लेकर दवाइयों तक हर चीज में सावधानी बरतती हैं, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई बुरा असर न पड़े। लेकिन हाल ही में अमेरिका में इस मुद्दे पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

डोनाल्ड ट्रंपने ने टाइलेनॉल के बारें में कहा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बयान में कहा कि गर्भवती महिलाओं को टाइलेनॉल (Tylenol) जैसी पेनकिलर दवाइयों से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच संबंध पर भी सवाल उठाए। उनके इस बयान के बाद कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह के बयान गर्भवती महिलाओं में डर और कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं।

टाइलेनॉल (Tylenol) क्या है और इसका उपयोग कैसे होता है?

टाइलेनॉल, जिसे पैरासिटामोल (Paracetamol) या एसिटामिनोफेन (Acetaminophen) भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक दवाओं में से एक है। यह सिरदर्द, दांत दर्द, पीरियड्स में दर्द, मांसपेशियों के दर्द और बुखार कम करने के लिए दी जाती है। इसे सुरक्षित माना जाता है और अधिकतर देशों में बिना डॉक्टर की पर्ची के भी मिल जाती है।

क्या प्रेग्नेंसी में टाइलेनॉल से खतरा है?

अब तक ज्यादातर डॉक्टरों और शोधों में यह माना गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान सीमित मात्रा में टाइलेनॉल लेना सुरक्षित है। लेकिन हाल के कुछ अध्ययनों में यह संकेत मिले हैं कि इसका अधिक या लंबे समय तक सेवन गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि टाइलेनॉल का ज्यादा उपयोग बच्चे के टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर सकता है, जिससे आगे चलकर उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं कुछ शोध बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान लगातार पेनकिलर लेने से बच्चों में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन दावों को पूरी तरह साबित करने के लिए और ज्यादा गहन व बड़े पैमाने पर शोध की जरूरत है, इसलिए फिलहाल घबराने के बजाय डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा का सेवन करना सही है।

गर्भवती महिलाओं के लिए सलाह

किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें।

हल्के दर्द या बुखार के लिए सबसे पहले प्राकृतिक उपाय अपनाएं। जैसे पर्याप्त आराम करना, पानी पीना और ठंडे पानी की सिकाई करना।

अगर दर्द या बुखार ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से पूछकर ही पेनकिलर लें।

दवा की खुराक को हमेशा डॉक्टर की बताई हुई सीमा में रखें।

गर्भावस्था के दौरान टाइलेनॉल जैसी दवाओं पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा सेवन बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सही मात्रा और डॉक्टर की सलाह के अनुसार टाइलेनॉल लेना अब भी सुरक्षित माना जाता है। इसलिए प्रेग्नेंसी में कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।



