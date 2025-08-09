देश ने खो दिए वीर सपूत, रक्षाबंधन पर सेना के दो जवान हुए शहीद

नारी डेस्क: जहां एक तरफ देश भर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की सेवा में जुटे जवान शहीद हो गए। कुलगाम जिले के अखल देवसर वन क्षेत्र में शनिवार को नौवें दिन भी जारी रहे जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के आतंकवाद विरोधी अभियान में दो भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए।



2 जवान हुए घायल

सेना के एक प्रवक्ता ने बताया- "दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी कल रात भर जारी रही, जिसमें दो सेना के जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए।" कल देर रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी में सेना के चार जवान घायल हो गए। हालांकि, चार घायल सैनिकों में से दो ने दम तोड़ दिया। शहीद जवानों की पहचान 19 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के कांस्टेबल हरमिंदर सिंह और लांस नायक प्रीतपाल सिंह के रूप में हुई है।



सेना ने जताया दुख

सेना के श्रीनगर मुख्यालय वाली चिनार कोर ने एक्स पर कहा- "चिनार कोर राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाते हुए बहादुर लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करती है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय सेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है।" गौरतलब है कि यह अभियान घाटी में नौवें दिन भी जारी है और सबसे लंबा अभियान है।



आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है अभियान

पिछले शुक्रवार को हुई मुठभेड़ की पहली रात को एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया और सेना के चार जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि चूंकि यह एक विशाल और घना जंगल है, इसलिए अभियान लंबा चल सकता है। पिछले दो दशकों में जम्मू-कश्मीर में चला यह सबसे लंबा आतंकवाद-रोधी अभियान शनिवार को अपने नौवें दिन में प्रवेश कर गया। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस सहित संयुक्त बलों ने पिछले शुक्रवार को इलाके में कासो (घेराबंदी और तलाशी अभियान) शुरू किया था।



मारे गए पहलगाम हमले के आरोपी

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के लिए ज़िम्मेदार तीन कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी संयुक्त बलों द्वारा चलाए जा रहे आक्रामक अभियानों का हिस्सा है। पहलगाम हमले के लिए ज़िम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा कमांडर सुलेमान शाह और उसके दो साथियों अबू हमज़ा और जिबरान भाई समेत तीन कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादी 28 जुलाई को श्रीनगर के हरवन इलाके में महादेव पर्वत शिखर की तलहटी में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के ऊंचे इलाकों में मारे गए। सेना ने इस ऑपरेशन का कोड नाम 'ऑपरेशन महादेव' रखा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, सुरक्षा बल बंदूकधारी आतंकवादियों, उनके ज़मीनी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद-रोधी अभियान चला रहे हैं।



