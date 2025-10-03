ट्विंकल खन्ना को लोग समझते थे ऋषि कपूर की नाजायज बेटी, आलिया के सामने किया खुलासा

नारी डेस्क: बॉलीवुड की बेबाक और चुलबुली एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने शो “Too Much With Kajol & Twinkle” के कारण सुर्खियों में हैं। हाल ही में शो का नया एपिसोड सामने आया, जिसमें ट्विंकल ने अपने ससुर ऋषि कपूर को लेकर एक मजेदार और चौंकाने वाला खुलासा किया।
ट्विंकल खन्ना को ऋषि कपूर की नाजायज बेटी क्यों समझा गया?
शो में ट्विंकल ने बताया कि कई साल पहले उनके बर्थडे पर ऋषि कपूर ने एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने ट्विंकल की मां डिंपल कपाड़िया के साथ अपने पुराने फिल्मिंग अनुभवों का जिक्र किया। ट्विंकल ने कहा "आलिया के ससुर की वजह से मैं लगभग कपूर बन ही गई थी। मेरे बर्थडे पर उन्होंने पोस्ट किया – 'ओह, तुम्हें पता है… जब तुम अपनी मां के पेट में थीं, तो मैंने उनके लिए गीत गाए थे।' इसके बाद सभी को लगने लगा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं।" हालांकि, यह गलतफहमी तब जाकर दूर हुई, जब ऋषि कपूर ने इसके बाद एक और पोस्ट शेयर किया और साफ कर दिया कि ट्विंकल उनकी बेटी नहीं हैं।
आलिया भट्ट का मजेदार रिएक्शन
इस खुलासे के दौरान काजोल ने आलिया भट्ट के अजीब से एक्सप्रेशन को नोटिस किया। ट्विंकल ने हंसते हुए कहा "मैं तुम्हारी ननद नहीं हूं, ये एक गलती थी।" इसके बाद वरुण धवन ने मजाकिया अंदाज में कहा "इसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे।" शो में यह सीन बेहद हंसी-मजाक और मस्ती से भरपूर रहा। बॉबी से शुरू हुई थी ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की कहानी ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने बॉलीवुड में अपनी पहचान फिल्म “बॉबी” से बनाई थी। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई।
ट्विंकल खन्ना की इस बेबाक और मजेदार कहानी ने दर्शकों को खूब हंसाया और सोशल मीडिया पर यह वायरल भी हो गया।